Nuova area di sosta a Bosco dei Santi, al via i lavori: “Più ordine e sicurezza”

E’ iniziato nei giorni scorsi l’intervento di delimitazione di una nuova area di sosta in via Botti a Bosco dei Santi, a servizio, in particolare, della Chiesa e del vicino centro sportivo. “La zona individuata – sottolineano l’Assessore alla Mobilità Paolo Mancioppi e il consigliere comunale Giancarlo Migli che hanno effettuato un sopralluogo insieme a don Giuseppe Sbuttoni – risponde a una necessità avanzata al Sindaco Patrizia Barbieri, che ha trovato la soluzione migliore per rispondere alle esigenze di parcheggio, in particolare durante le funzioni religiose e le manifestazioni sportive”. “In questo modo – continuano – si eviterà la sosta delle vetture sul ciglio della strada, cosa che rappresentava un pericolo per i pedoni, i ciclisti e per chi percorreva la strada della frazione. Il perimetro dell’area e le zone limitrofe saranno piantumati con alberi a disposizione dell’ente comunale nell’ambito dell’iniziativa un albero per ogni nuovo nato, che vede allocare in città circa mille nuovi alberi ogni anno”.