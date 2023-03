Nuova giunta nel comune di Gossolengo, Fratelli d’Italia esce dalla coalizione: “D’ora in poi mani libere sui prossimi provvedimenti”

Dopo alcuni giorni dalla decisione del sindaco di Gossolengo di azzerare la giunta comunale e, in buona sostanza, ricostituirla escludendo in toto i rappresentanti di Fratelli d’Italia, il partito politico di Giorgia Meloni prende posizione.

“Alle elezioni del 2019 – scrive in una nota il Coordinamento provinciale di FdI – abbiamo convintamente sostenuto la candidatura di Balestrieri che, dopo un monopolio esclusivo della sinistra a Gossolengo, ha portato per la prima volta una amministrazione di centrodestra alla guida del Comune. Per questo motivo – proseguono i locali rappresentanti di Fratelli d’Italia – ci appare quanto meno sorprendente la scelta di azzerare la giunta comunale e ricostituirla escludendo un partito che, è bene ricordarlo, era presente con il proprio simbolo all’interno del logo “Tutti per Gossolengo”, portando inoltre con Aldo Abbruzzese, storico rappresentante del centrodestra in consiglio comunale, una corposa dote di preferenze alla lista del sindaco Balestrieri”.

“Impossibile proseguire come se nulla fosse”

“Non avendo ricevuto da Balestrieri spiegazioni con un qualche fondamento – concludono i componenti del Coordinamento provinciale di FdI – ci risulta del tutto impossibile proseguire come se nulla fosse l’esperienza amministrativa così come si era configurata sino al terremoto provocato dal sindaco medesimo”.

Dal canto suo l’ormai ex Vice-sindaco Aldo Abbruzzese ha presentato al Segretario comunale, come da procedura, la dichiarazione di uscita dalla lista “Tutti per Gossolengo”, approdando così al gruppo misto, dove rappresenterà Fratelli d’Italia e rivestirà inoltre, in forza dei voti ricevuti alle elezioni 2019, il ruolo di Capogruppo.

“Non mancherò di dire quello che penso alla prima seduta di consiglio comunale” – rimarca Abbruzzese. “Quello che è certo, in ogni caso, è che valuterò ogni provvedimento che la maggioranza presenterà in consiglio riservandomi di decidere come votare tenendomi sempre le mani libere. L’affetto che ho per Gossolengo e per i tanti cittadini che sempre mi hanno sostenuto alle elezioni comunali mi impone un atteggiamento di responsabilità ma, d’altro canto, proprio il rispetto per chi mi ha votato – conclude Abbruzzese – mi impedisce di proseguire come se nulla fosse accaduto”.