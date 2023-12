Nuova sede Confcommercio a Bobbio inaugurazione ufficiale

Nuova sede di Confcommercio a Bobbio inaugurazione ufficiale, la struttura è operativa in piazza San Francesco, n. 5.

Nuova sede Confcommercio a Bobbio Raffaele Chiappa

“Grazie a questi spazi – sottolinea il presidente dell’associazione, Raffaele Chiappa – la delegazione di Bobbio potrà essere ancor più vicina agli associati dell’alta Val Trebbia ed alle loro esigenze, offrendo tutto il sostegno di cui possono aver bisogno, in un’area ricca di attività economiche ed a forte vocazione turistica. Stiamo affrontando una crisi economica senza precedenti e per questo è di fondamentale che le associazioni di categoria non siano entità distanti, neppure fisicamente, dai territori. Con questo passo vogliamo non solo rafforzare, a Bobbio, un utile centro servizi ma anche creare un luogo di incontro, a disposizione degli imprenditori, un punto di riferimento dove possano nascere e svilupparsi nuove idee e progettualità. Ci tengo a ringraziare Franco Bonini presidente provinciale e vicepresidente nazionale di 50&PIU’ per aver condiviso con noi questo progetto e questi uffici”.

Nuova sede Confcommercio a Bobbio i presenti

Al taglio del nastro erano presenti, fra gli altri, il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali, il direttore di Confcommercio Piacenza Gian Luca Barbieri, Giuseppina Poggi referente Confcommercio Bobbio, Attilio Taverniti amministratore del Caf Unione Commercianti, Franco Bonini presidente di 50&PIU‘ e Marica Battaglia responsabile dell’ Enasco.

Gli uffici

Gli uffici, in cui opereranno Barbara Fossati, Lorenzo Montanari e Roberto Filippini, entreranno nella piena operatività a partire dal prossimo 9 gennaio 2024 e metteranno a disposizione tutti i servizi dell’Unione Commercianti, del Caf Uncom e del Cat Uncom tesseramento, DVR, HACCP, invio SCIA, paghe, contabilità, adempimenti fiscali, comunicazioni Inail, Inps, Camera Commercio, Privacy, Bandi.

I servizi associativi

Il tutto si affiancherà ai servizi associativi, previdenziali e fiscali già offerti dal Sistema 50&PIU‘, attraverso il Patronato Enasco (pensioni, Naspi, indennità maternità e congedi parentali, invalidità, tutela per gli infortuni), e dal Caf 50&PIU’ (mod. 730, dichiarazioni di successione, RED, IMU, ISEE) e da 50&PIU’, l’associazione per le attività di socializzazione (con eventi locali, nazionali, viaggi, conferenze, corsi).

Nuova sede Confcommercio a Bobbio Gli orari

La sede di Bobbio di Confcommercio sarà aperta il martedì dalle ore 8 alle ore 13, il mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12.

I servizi

Il martedì a cura del CAF Uncom Piacenza e del CAT Uncom Piacenza, con i seguenti servizi: Paghe, Contabilità, Adempimenti Fiscali, Comuniche Inail, Inps, Camera Commercio, Privacy, Bandi, SCIA. Il giovedì a cura di Unione Commercianti Piacenza Confcommercio Imprese per l’Italia e del CAT Uncom Piacenza, con i seguenti servizi: tesseramento, predisposizione DVR, HACCP, invio SCIA, etc.

Il mercoledì ed il sabato a cura del Sistema 50&PIU’ e del Patronato ENASCO, con i seguenti servizi: pensioni, Naspi, indennità maternità e congedi parentali, invalidità, tutela per gli infortuni, mod. 730, dichiarazioni di successione, RED, IMU, ISEE.