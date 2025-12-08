Nuova sede per la Croce Rossa di Podenzano, al via una raccolta fondi

Parte ufficialmente in questo mese di dicembre la campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale (UT) di Podenzano per la riqualificazione di un ex-immobile commerciale, inutilizzato da oltre 25 anni, che rinascerà come la nuova sede dell’Unità Territoriale e come un fondamentale presidio di comunità aperto a tutti.

Il progetto: una risposta concreta ai bisogni ampliati del territorio

Il vecchio prefabbricato, situato strategicamente tra scuole e servizi, è stato acquisito dalla CRI per trasformare un vuoto urbano in una risorsa viva. L’attuale sede non è più sufficiente ad ospitare i servizi in aumento e il crescente numero di volontari, rendendo indispensabile uno spazio in grado di rispondere a tutti gli ambiti strategici dell’azione CRI.

Il nuovo presidio sarà progettato per agire, accogliere e formare, permettendo alla CRI di rafforzare la sua azione su più fronti: dal Pronto intervento Sanitario e di Protezione Civile all’Inclusione Sociale delle persone più vulnerabili.

Tra gli ambienti previsti, ogni spazio ha una funzione strategica:

Aree di presidio sanitario e ricovero ambulanze per la risposta immediata alle emergenze.

e per la risposta immediata alle emergenze. Ufficio per garantire la privacy e l’ascolto all’utenza che richiede maggiore tutela, pilastro dell’ Inclusione Sociale .

per garantire la privacy e l’ascolto all’utenza che richiede maggiore tutela, pilastro dell’ . Posti Letto per soste brevi/emergenze e una Cucina/Area Ristoro per favorire il benessere e lo Sviluppo del Volontariato.

“Lavorare in spazi adeguati non è solo una questione di comfort: significa poter rispondere alle emergenze più velocemente, poter formare più volontari in contemporanea e gestire in modo più efficace i materiali di Protezione Civile e di assistenza alla popolazione” spiega Giuseppe Fumagalli, Volontario CRI e punto di riferimento della logistica del progetto. “La nuova sede è un investimento diretto sulla nostra efficienza operativa e sulla qualità del servizio che diamo alla cittadinanza.”

La Sala Polivalente: il motore della coesione e della formazione

La prima fase della ristrutturazione riguarderà l’allestimento della Sala Polivalente, vero cuore formativo del progetto e motore di coesione sociale. Questa sarà una Sala Congressi moderna, capace di ospitare eventi, incontri e corsi di vario tipo e fino a 250 persone.

Sarà il luogo ideale per:

La Formazione dei nuovi volontari, essenziale per lo sviluppo delle competenze locali.

dei nuovi volontari, essenziale per lo sviluppo delle competenze locali. L’Educazione della cittadinanza su temi vitali come la salute, i Principi Umanitari e la non violenza.

della cittadinanza su temi vitali come la salute, i e la non violenza. L’incontro e l’attività aggregativa rivolta in particolare ai Giovani under 32 del territorio.

“Questo progetto è un investimento sul futuro di Podenzano, che abbraccia non solo il soccorso sanitario, ma l’intera missione della Croce Rossa. Stiamo costruendo un luogo per lo Sviluppo del Volontariato, un punto di riferimento per l’Inclusione Sociale e un presidio chiave per l’Emergenza e Protezione Civile,” dichiara Marina Rubini, Volontaria CRI e referente dell’ambizioso progetto e della raccolta fondi.

“Contiamo sull’aiuto e sul supporto di chi crede nel territorio e nel futuro. Ogni contributo è un mattone che proteggerà, accoglierà e formerà, permettendo una risposta più capillare e concreta ai bisogni della nostra comunità.” aggiunge Ciro Folliero, Volontario CRI, coordinatore tecnico dei lavori di ristrutturazione.

Appello alla comunità: “Insieme per l’avvio dei lavori”

L’obiettivo della raccolta fondi è raggiungere la cifra necessaria per poter avviare concretamente i lavori per la riqualificazione della Sala Polivalente.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy