D’Agostino nel suo momento d’oro: “Abbiamo fatto un passo in avanti a livello mentale” AUDIO

Il numero 10 del Piacenza ha regalato molte gioie ai suoi tifosi nelle ultime 3 partite: “Da quando il mister ha avuto l’intuizione tattica di passare al nuovo modulo per me è stato più semplice essere di supporto alla squadra, ma non è soltanto D’Agostino che torna al suo ruolo naturale, è tutto il gruppo che con questo sistema di gioco sta trovando maggior solidità. Il successo contro la Pro Sesto? Rappresenta un’importante step mentale, con le big abbiamo sempre fatto ottime partite “

Il biancorosso nella giornata di lunedì 8 dicembre, presso il Piace Xmas Store ha concesso foto e autografi ai tifosi di tutte le età. Pro Sesto – Piacenza 0-2, D’Agostino e Mustacchio piegano la capolista. Per i biancorossi è il terzo successo consecutivo! Franzini dopo Pro Sesto – Piacenza 0-2: “Una grande prestazione. Abbiamo fatto passi in avanti enormi” – AUDIO

