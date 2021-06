Nuovi campi padel a Niviano, a luglio l’apertura di tre campi

Avanza a pieno ritmo il cantiere della società Padel Niviano S.S.D. a R.L. nella zona industriale, più precisamente in via Ricchetti, in un’area di oltre 1600 metri, il quale progetto prevede l’installazione di tre campi da Padel Italgreen (made in italy) di ultima generazione super panoramici, un impianto in vetroresina e antinfortunistico che a differenza di quelle in ferro – spiegano i responsabili della società – in caso di urto flettono senza provocare danni».

I campi saranno uno all’aperto e due coperti con una copertura in legno lamellare, funzionale e bella esteticamente. Avranno la possibilità di essere riscaldata in inverno. Ovviamente sono in realizzazione anche gli spogliatoi, bar e club house, per consentire agli sportivi di passare un po’ di tempo libero dopo la partita.

Il progetto è nato e si è sviluppato grazie ad Alessandro Clementi, Massimo Mori e Marco Piacentini

«Giochiamo da qualche anno, siamo appassionati di padel e unendo le nostre competenze professionali abbiamo dato il via a questa nuova esperienza.

Il nuovo centro punterà anche su donne e bambini, visto che la disciplina è adatta e praticata da tutti. Oltre a disporre dei nostri tecnici abilitati all’insegnamento, a breve, definiremo la collaborazione con dei maestri spagnoli che saranno a disposizione degli appassionati, puntando a creare un movimento di ottimo livello».

Sarà possibile prenotare i campi direttamente in loco oppure utilizzando un’apposita applicazione. I campi saranno aperti a tutti, sono previsti corsi per i più piccoli, per chi si approccia per la prima volta al padel e per chi invece, praticandolo già da qualche tempo, punta a migliorarsi.