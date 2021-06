Velodromo “Pavesi”: martedì e mercoledì si corre il Gp Città di Fiorenzuola

Va in scena domani (martedì 8 giugno) e mercoledì il Gp Città di Fiorenzuola d’Arda, manifestazione di ciclismo su pista al Velodromo “Attilio Pavesi” che vedrà impegnate Donne Esordienti, Allieve e Open (Junior, Under 23 ed Elite) nella prima giornata. Uomini Esordienti e Allievi nella seconda.

Per tutte le categorie sono previste gare omnium su tre prove (scratch, tempo race e corsa a punti). Entrambe le giornate inizieranno alle 17.

Si tratta dell’ultimo appuntamento agonistico prima dell’evento clou del 2021 per quanto riguarda il Velodromo di Fiorenzuola. La 24^ edizione della 6 Giorni delle Rose Internazionale, manifestazione internazionale di classe 1 Uci che si svolgerà al 30 giugno al 5 luglio, coinvolgendo tantissimi campioni e campionesse da tutto il mondo. Sarà infatti una delle rarissime occasioni di confronto a livello internazionale prima dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Qui il programma e i risultati durante la manifestazione: http://www.fiorenzuolatrack.it/a79_altre-gare.html