Monopattino elettrico a 98 km/h in centro storico, bloccato dalla polizia locale: 18enne nei guai

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Piacenza per contrastare l’uso improprio di monopattini elettrici ad alte prestazioni. Dopo l’intervento di inizio mese, che aveva portato al sequestro di un mezzo capace di raggiungere gli 87 km/h, gli agenti sono tornati a operare nel centro storico, riscontrando una nuova grave violazione delle norme del Codice della Strada.

Il monopattino irregolare

Nel corso delle attività di pattugliamento, un giovane di 18 anni, di nazionalità egiziana, è stato fermato mentre circolava su un monopattino elettrico con una potenza dichiarata di ben 2400 watt, in grado di toccare i 98 km/h.

Un dato impressionante se confrontato con il limite massimo di 20 km/h previsto dalla normativa vigente per questi mezzi. Il giovane, inoltre, era sprovvisto di casco protettivo, obbligatorio per legge, aggravando ulteriormente la pericolosità della condotta.

Al termine degli accertamenti, è stato sanzionato e il monopattino è stato sequestrato con provvedimento finalizzato alla confisca, essendo assimilabile – per potenza e caratteristiche tecniche – a un motociclo non omologato.

Un serio rischio per la pubblica sicurezza

Sul posto è giunto anche il proprietario del mezzo, che ha presentato una fattura d’acquisto pari a 750 euro: un ulteriore segnale di quanto questi veicoli, facilmente accessibili sul mercato, possano rappresentare un serio rischio per la sicurezza pubblica se utilizzati su strada senza i dovuti requisiti. La normativa in vigore è chiara: i monopattini elettrici devono rispettare precisi limiti tecnici e di sicurezza.

Non possono superare i 20 km/h (ridotti a 6 km/h nelle aree pedonali), devono avere una potenza contenuta e devono essere dotati dei dispositivi di sicurezza previsti, incluso l’obbligo del casco. I mezzi che superano tali soglie non solo non possono circolare, ma costituiscono un serio pericolo per la sicurezza pubblica, specialmente in contesti urbani delicati come il centro storico.

Il secondo sequestro in poche settimane

Il secondo sequestro in poche settimane, nella stessa area cittadina, conferma l’allarme crescente legato a questo fenomeno. In attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative che disciplineranno in modo più puntuale l’utilizzo dei monopattini elettrici, la Polizia Locale di Piacenza annuncia un rafforzamento dei controlli, con un’attenzione particolare ai veicoli modificati o non conformi alle specifiche di legge.

Resta tuttavia complessa l’attività di accertamento: salvo i casi in cui l’irregolarità sia manifesta, come nei recenti episodi, sono necessarie strumentazioni tecniche specifiche, non sempre facilmente disponibili. Nonostante queste difficoltà operative, il Comando di Polizia Locale conferma il proprio impegno quotidiano per garantire la sicurezza stradale, prevenendo comportamenti a rischio e promuovendo il rispetto delle regole.

Il messaggio è chiaro: la mobilità elettrica rappresenta una risorsa, ma solo se utilizzata responsabilmente e nel pieno rispetto della normativa, per la tutela di tutti gli utenti della strada.

