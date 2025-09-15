Gru e paletti nell’area 5 destinata al nuovo ospedale, Ausl e Comune: “Iniziate le indagini preliminari” – FOTO e VIDEO

Area 5, Sara Soresi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, aveva segnalato movimenti all’interno del terreno: pali e la presenza di una ruspa. Ora arrivano i chiarimenti da parte di Ausl e Comune di Piacenza, in una nota congiunta.

La nota di Azienda Usl di Piacenza e Comune di Piacenza

Questa mattina sono partite le indagini preliminari nell’Area 5, ovvero la zona destinata a ospitare il nuovo ospedale di Piacenza. Si tratta di attività preparatorie alla realizzazione dell’opera, richieste dalla normativa per verificare l’eventuale presenza di reperti storici o archeologici nel terreno individuato.

La necessità di effettuare sondaggi preventivi era emersa anche durante la Conferenza dei servizi tra Comune e Azienda, svoltasi a fine febbraio. A supporto dell’intervento, l’Azienda ha predisposto una relazione che ha ottenuto il via libera anche dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza.

L’attività in corso prevede lo scavo di 24 trincee, ciascuna lunga circa 50 metri, con una profondità variabile da 1 a 2 metri. Le indagini proseguiranno indicativamente per questa settimana, con la possibilità di estendersi anche alla prossima. I lavori si stanno svolgendo in accordo con i proprietari del terreno (che si ringrazia per la disponibilità) con la consulenza dell’archeologo dottor Luca Fornari e con l’autorizzazione della Soprintendenza.

All’avvio degli scavi hanno assistito la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, il direttore generale Ausl Paola Bardasi, il direttore Nuove costruzioni e patrimonio immobiliare dell’Ausl di Piacenza Luigi Gruppi e l’archeologo Fornari.

