Il piano urbano del traffico in consiglio comunale: “Le strade restano uguali, ma le dimensioni del traffico aumentano”

Torna il consiglio comunale di Piacenza, dopo la lunga pausa estiva. All’ordine del giorno il Piano Urbano del Traffico. Una seduta tecnica durante la quale il vicesindaco e assessore Matteo Bongiorni ha preso in esame le oltre duecento controdeduzioni presentate dai consiglieri comunali. L’iter si protrarrà anche in occasione del prossimo consiglio comunale.

“Queste sono pianificazioni che a loro volta si devono tradurre o in regolamenti o in azioni e che quindi vengono recepite in quelle che sono invece le opere vere e proprie, cioè di riqualificazione della rete stradale, che è la parte probabilmente più costosa insieme a quella del trasporto pubblico locale. Nel senso che le progettazioni di opere infrastrutturali, pensiamo soglie di rallentamento, rotonde, riconfigurazioni di strade, cercano di ragionare in questo piano con indici di priorità. Anche qua la logica è sempre la stessa, quanto viene fruito una strada in relazione alla sua funzione, che sia di scorrimento o di approdo a servizi pubblici, le strade scolastiche, o meglio le prossimità scolastiche tornano sempre nella discussione, altrettanto il tema della fluidità e della revisione di quello che è l’impianto dei nostri sensi unici”.

“Abbiamo strade sempre delle stesse dimensioni, traffico e dimensione del traffico maggiori, cioè le dimensioni delle auto sempre più grandi, così come l’impossibilità talvolta in alcune zone di utilizzare quelle che storicamente sono stati garage per residenti, che oggi per le loro dimensioni compatibilmente a quelle delle auto non possono più essere utilizzati”.

“Quindi troviamo un traffico di superficie che ci pone una serie di limiti e (problemi di spazio e soprattutto di sicurezza”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy