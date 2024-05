Inaugurato un nuovo “Reparto Sollievo” alla Casa di Cura Sant’Antonino: Residenza temporanea in ambiente ospedaliero – AUDIO

Inaugurato un nuovo “Reparto Sollievo” alla Casa di Cura Sant’Antonino (Viale Malta, 4). Grazie a questa novità cresce il numero di posti letto della residenza temporanea che si caratterizza per offrire un’assistenza completa. In particolare c’è una grande attenzione al benessere psicologico e motorio, all’interno di una struttura sanitaria che conta su un team specialistico di medici (h24) a propria disposizione.

Il Reparto Sollievo – spiega la Dirigente Assistenziale e delle cure sanitarie della casa di cura Sant’Antonino Nawal Loubadi – è una residenza temporanea a breve o lungo termine, nata in ambiente ospedaliero, creata su misura per ciascun paziente in base ai suoi bisogni assistenziali da soddisfare o in base alle necessità dei famigliari. Il progetto è stato ideato nel 2017 dai Coordinatori Infermieristici delle Case di Cura, condiviso con tutta l’équipe multidisciplinare e realizzato con il supporto della famiglia Sanna, che ha curato personalmente anche la ristrutturazione (considerando che l’architetto Vittorio Sanna, figlio del Professore, ha seguito la ristrutturazione della Casa di Cura in ogni sua fase) e l’organizzazione della dott.ssa Lidia Sanna che ha seguito la parte organizzativa insieme all’Amministrazione e ai Coordinatori.

Quali sono le caratteristiche e le particolarità di questo nuovo reparto?

Si tratta di un’implementazione di posti letto di ricovero Sollievo già esistenti nelle Case di Cura Piacenza e S. Antonino. In totale il nuovo reparto prevede 18 posti letto suddivisi in 7 camere doppie (ogni camera è dotata di due letti) e 4 singole (un letto per un singolo degente).Il reparto è dotato di letti elettrici di ultima generazione, bagno in camera, televisione e la possibilità di ospitare l’accompagnatore in stanza di degenza. Altre caratteristiche che ci differenziano dalle altre strutture di ricovero per anziani sono: il servizio infermieristico H24 7 giorni su 7, l’assistenza medica costante H24 7 giorni su 7 con la possibilità di effettuare indagini diagnostiche e visite specialistiche, una palestra riabilitativa attrezzata con la presenza di un’équipe di fisioterapisti presenti da lunedì al sabato.

Un reparto importante anche per i familiari dei pazienti

Il progetto prevede la presenza del dr. Paolo Contini e della Coordinatrice, dr.ssa Patrizia Carini che, insieme al dr. Civardi, Direttore Sanitario e Responsabile dell’Unità Operativa, sono sempre a disposizione dei caregiver, per colloqui e aggiornamenti sulle condizioni dei pazienti.È inoltre presente la dr.ssa Enrica Nichetti per fornire supporto psicologico ai degenti e ai famigliari. Obiettivo di quest’anno è la creazione di una sala ricreativa, un ambiente accogliente e confortevole dove i famigliari potranno intrattenersi con il proprio caro rendendo ancora più gradevole il soggiorno in Casa di Cura.

Il sito internet della struttura.