Oggi al PalabancaEventi le vite dimenticate degli italiani vittime dello stalinismo

Oggi, lunedì 14 novembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini), nell’ambito dell’Autunno culturale della Banca di Piacenza verrà presentato il volume “Il libro nero degli italiani nei gulag” (Edizioni LEG, Libreria Editrice Goriziana) a cura di Francesco Bigazzi, ex corrispondente da Mosca dell’Ansa. La pubblicazione sarà illustrata dal Curatore in dialogo con Dario Fertilio, giornalista e saggista, Stefano Mensurati, giornalista e conduttore di Radio Uno Rai e Ugo Intini (in collegamento), ex vicesegretario del Psi. Agli intervenuti (con precedenza ai Soci prenotati e ai Clienti prenotati) sarà riservata copia del volume.

La partecipazione è libera con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357).