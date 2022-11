Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad continua l’ottimo momento: 3-0 al Vtb Aredici Bologna

Terzo successo consecutivo e quarto posto agguantato per la Rossetti Market Conad, protagonista nel campionato di serie B2 femminile (girone F). Sabato le gialloblù piacentine allenate da Federico Bonini hanno festeggiato al palazzetto di Alseno grazie al 3-0 contro il Vbt Aredici Bologna che ha regalato altri tre punti importanti per la formazione del presidente Stiliano Faroldi in vista della serie di scontri diretti per l’alta classifica. In casa gialloblù, miglior marcatrice la centrale Martina Stellati (15 punti e protagonista anche in battuta), seguita a quota 14 dalla schiacciatrice Serena Tosi. In doppia cifra anche le altre protagoniste del reparto laterale, con l’opposta Chiara Sesenna che ha firmato 11 punti, mentre l’altra banda Hetta Vairani (schierata al posto di Sofia Dall’Orso) ha chiuso con 10 palloni messi a terra.

ROSSETTI MARKET CONAD-VTB AREDICI BOLOGNA 3-0

(25-23, 25-12, 25-21)

ROSSETTI MARKET CONAD: Musiari (L), Sesenna 11, Toffanin, Stanev 2, Pieroni 1, Tosi 14, Vairani 10, Stellati 15. N.e.: Marchetti, Gandolfi (L), Maruzzi, Chini, Dall’Orso. All.: Bonini

VTB AREDICI BOLOGNA: De Paoli 8, Capponcelli 6, Tarantino 1, Branchini 8, Bongiovanni 7, Boruzzi (L), Mantovani 3, Bedetti 3, Simoni 2. N.e.: Giannoni, Dini, Grava (L), Ballestra. All.: Penazzi

Classifica

Fumara MioVolley 18, San Giorgio, Cai Volley Stadium 16, Rossetti Market Conad 11, Zoobautique Davis, Moma Anderlini Modena 10, Arbor Interclays 9, Inox Meccanica Rivalta 8, Galaxy Inzani, Polriva 7, Giusto Spirito Rubiera 6, Fos Wimore Cvr 5, Vtb Aredici Bologna 2, Calanca Persiceto 1.