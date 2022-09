Open Day per la Giornata mondiale della salute mentale, il 10 Ottobre alla Casa di Cura Piacenza

Open Day per la Giornata mondiale della salute mentale: il 10 Ottobre momento di sensibilizzazione in Casa di Cura Piacenza.

Fondazione Onda, in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre organizza l’(H)Open Day Salute Mentale.



Casa di Cura Piacenza, in qualità di struttura che fa parte del network dei Bollini Rosa aderisce all’iniziativa che giunta alla sua 9° edizione si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

La Dott.ssa Enrica Nichetti, responsabile del Servizio di Psicologia Clinica e della Salute della Casa di Cura Piacenza e della Casa di Cura Sant’Antonino si occupa della valutazione ed eventuale trattamento della salute mentale: disturbi d’ansia, dell’umore, del sonno, della condotta alimentare, patologie organiche a meno ed alto impatto psicologico (endometriosi, fibromialgia, obesità, patologie oncologiche, riabilitazione post intervento chirurgico, pazienti con dipendenze patologiche etc.).

Secondo i dati del Rapporto salute mentale 2021 raccolti dal Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM) del Ministero della Salute, le persone con malattie psichiatriche assistite dai servizi specialistici nel corso del 2020 sono state 728.338, il 53,6% rappresentato da donne. Nel 2021 si stima, infatti, che in Italia fossero oltre 2 persone su 10 a presentare un disturbo mentale grave o lieve/moderato.

In particolare, a causa della pandemia, secondo la Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), sono stati stimati almeno 150.000 nuovi casi di depressione dovuti soltanto alla perdita di lavoro generata dalla crisi economica in corso, ad alto rischio sono soprattutto le donne: più predisposte alla depressione e più colpite nell’ambito lavorativo dal Covid-19.

“Abbiamo aderito volentieri all’iniziativa della Fondazione Onda, in quanto ospedale con Bollino Rosa – sottolineano il Direttore Sanitario della Casa di Cura Piacenza, il Prof. Mario Sanna e il Direttore Sanitario della Casa di Cura Sant’Antonino, il Dott. Giuseppe Civardi – in quanto occasione per rispondere anche all’aumento dei disturbi psichici portati dalla pandemia Covid-19 che impattano negativamente sulla qualità e quantità di vita e sono in grado di compromettere in modo significativo lo svolgimento delle normali attività quotidiane e gli ambiti personali, affettivi-familiari, lavorativi e socio-relazionali. È di fondamentale importanza intervenire il prima possibile e chiedere aiuto o anche rivolgersi ad uno specialista è il primo passo per affrontare il problema”.