Operaio ferito in un’azienda di Monticelli, trasportato a Parma in eliambulanza

Operaio ferito a Monticelli, grave. I fatti sono accaduti in un’azienda del Polo logistico della zona. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, 54 anni, sarebbe stato investito da un mezzo pesante impegnato in alcune manovre. I colleghi, subito dopo l’impatto, hanno allertato il 118.
I sanitari sono intervenuti sul posto e hanno prestato le prime cure del caso. Considerate le lesioni riportate, però, gli operatori hanno optato per il trasporto in eliambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.