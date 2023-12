Ordine al merito, insigniti diciannove piacentini: “Siano esempio e stimolo per tutti i cittadini, nel lavoro e nella vita sociale” – AUDIO

Nel Salone delle Armi del Palazzo del Governo, il Prefetto Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, alla presenza delle Autorità cittadine, ha consegnato le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e, d’intesa con il Console Provinciale dei Maestri del Lavoro di Piacenza Emilio Marani, i brevetti attestanti il conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro riconosciute a cittadini residenti nella nostra provincia.

Le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Sig. Presidente della Repubblica sono destinate a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari“.

“Oggi celebriamo le eccellenze della provincia piacentina”, commenta il prefetto Ponta. “Sono esponenti di tutte le realtà sociali e civili, delle carriere militari e civili dello Stato, persone che hanno bene meritato del territorio“.

“Non devono essere solo decorazioni da indossare e sfoggiare, devono essere un vero e proprio esempio e stimolo per tutti i cittadini, sia nel campo del lavoro sia nel campo della vita sociale“.

I destinatari delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono:

UFFICIALI

Dr.ssa Chiesa Laura, dal 2019 è Comandante del Corpo Intercomunale Polizia Locale Casalese (Casalpusterlengo). Laureata in giurisprudenza, nel 2015 ha conseguito la seconda Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la Sicurezza. In possesso di abilitazione quale Ufficiale addetto alla Polizia Locale e dell’abilitazione professionale per l’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Bologna, tiene corsi di formazione per addetti alla Polizia Locale nella Regione Lombardia. Durante la pandemia da Covid-19 ha supportato la protezione civile nella organizzazione e nella distribuzione alla popolazione delle mascherine e dei prodotti di igienizzazione nonché dei viveri agli utenti più deboli del Comune di Casalpusterlengo. Per l’impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Presidente della Giunta Regione Lombardia le ha conferito la “decorazione Regione Lombardia Covid-19 ed attestato di riconoscenza”.

CAVALIERI

Sig. Donetti Luciano ha iniziato il proprio percorso professionale all’età di 14 anni come apprendista sarto. Nel 1967 ha aperto la sua attività in quella che ancora oggi è la sede dell’azienda individuale “Donetti Luciano Sartoria” sita in Alseno. Nel 2015, dopo anni di dedizione profusa nel proprio lavoro, il Sig. Donetti giunto al traguardo degli 80 anni, decide di cessare l’attività ma, nel successivo 2017, la nostalgia e la passione per la sartoria lo portano a riaprire nuovamente la partita IVA e il proprio negozio.

Prof. Ferri Amedeo Maria Valter laureato in Lettere , docente presso gli istituti secondari di secondo grado, è inserito nel mondo lavorativo dal 1977. Iscritto dal 1980 alle Associazioni AVIS e AIDO di Cremona consta aver ricoperto dal 1995 al 1999 l’incarico di Consigliere Provinciale e dal 1999 al 2004 l’incarico di consigliere in seno alla Giunta Comunale di Cremona. Inoltre dal 1998 al 2005 ha anche ricoperto la carica di Presidente dell’Opera Pia (Associazione no profit).

Lgt. S.S. Addabbo Stefano Arruolatosi nel 1987, dal 2019 è al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni . Grazie all’attività svolta ha conseguito numerosi risultati di servizio in materia di usura, estorsione e riciclaggio, contrabbando e reati fiscali. Insignito di medaglia d’oro per Anzianità di Servizio, per l’impegno profuso e per gli esiti professionali ha ricevuto dalle Autorità del Corpo dodici Encomi Semplici e sette Elogi.

Dott. Bettoni Francesco Giovan Maria, laureato in Scienze Sociali con specializzazione in Sociologia Rurale è Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori e membro del Consiglio della Fondazione Iniziative Zootecniche e Zooprofilattiche della Provincia di Brescia. Dal 1994 è cittadino onorario di Shenzhen città Cinese che dal 1991 è gemellata con la Provincia di Brescia. Durante il suo percorso professionale il Dott. Bettoni ha ricoperto numerose cariche fra le quali Presidente della Camera di Commercio di Brescia, Presidente dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio Lombarde e Vicepresidente Unioncamere nazionale, Presidente Borsa Merci Telematica Italiana scpa, Presidente di Autostrade Lombarde spa; Presidente di Brebemi spa.

Sig. Boschi Giuseppe dalla fine degli anni ’70 è impegnato nella gestione del ristorante/albergo di famiglia sito in Alseno. Sempre attento nella ricerca della qualità delle materie prime, negli anni ’80 ha iniziato la produzione di aceto balsamico/aromatico che ancora oggi prosegue. Al di fuori dell’attività professionale, si è distinto per la sua generosità di donatore del sangue tanto che nel 2015 ha ricevuto da AVIS di Alseno la benemerenza di “Medaglia d’Oro”.

M.llo. Maggiore Taurino Paolo dal 2009 è Comandante del Nucleo Carabinieri presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza. Per le attività svolte durante la carriera professionale ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Durante l’emergenza Covid 19, caratterizzata fra l’altro anche da tensioni sociali tra i lavoratori, ha fornito il suo contributo all’attività di presidio costantemente condotta presso la sede di servizio svolgendo con estrema disponibilità, i servizi esterni di verifica sull’applicazione dei Protocolli di Sicurezza e di regolamentazione delle misure di contenimento previste dalla normativa emergenziale

Il riconoscimento delle Stelle al Merito del Lavoro, anch’esso conferito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è concesso ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonché da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale e che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni alle dipendenze di aziende diverse, purché il passaggio da un’azienda all’altra non sia stato causato da demeriti personali.

I destinatari delle Stelle al Merito del Lavoro

Sig.ra Barabaschi Paola, nata a Piacenza, Diploma di Maturità, dipendente di Studio Cella di Piacenza dal febbraio 1984, 39 anni di servizio, da apprendista contabile a Responsabile amministrativa.

La sig.ra Barabaschi rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per tutto lo Studio, ma anche per molti Clienti, favorendo il consolidamento del rapporto con gli stessi.

Sig. Belloni Maurizio, nato a Castel S. Giovanni (PC), dipendente dell’Industria Meccanica di Bassi Luigi & C. di S. Rocco al Porto (LO) del Gruppo Allied International dall’aprile 2018 al settembre 2022, data del pensionamento. In precedenza, dal 1976 ha sempre lavorato in aziende del settore raccordi con un percorso professionale in continua crescita. Dirigente Responsabile della Direzione Generale. Nell’ambito della Direzione Generale ha svolto attività di Direttore Vendite e di Direttore Acquisti.

Sig. Covati Giampiero, nato a Bettola (PC), dipendente della Falegnameria Dotti Guido Corrado di Piacenza, da Apprendista a Operaio specializzato, complessivamente 40 anni di servizio. In pensione dal marzo 2021.

Il sig. Covati ha contraddistinto gli alti standard di qualità del prodotto, con conseguente apprezzamento e soddisfazione del cliente.

Nell’ambito di un’attività ad alto rischio, ha svolto un prezioso lavoro di addestramento e monitoraggio del lavoro delle nuove leve.

Sig. Foppiani Silvano, nato a S. Giorgio P.no (PC), Diploma di Perito Tecnico Industriale, dipendente dell’Industria Meccanica Bassi Luigi di S. Rocco al Porto (LO) del Gruppo Allied International dal marzo 2017 al giugno 2020, data del pensionamento.

Dal settembre 1976 ha sempre lavorato in aziende del settore raccordi con un percorso professionale in continua crescita.

Da Impiegato a Dirigente. Il sig. Foppiani, grazie alle sue capacità tecniche e commerciali, ha svolto l’attività di Direttore Vendite, Direttore Acquisti e Direttore di Produzione, per poi divenire Direttore Generale.

Sig. Fracassi Paolo, nato a Piacenza, Diploma di Elettromeccanico, dipendente di Paver Costruzioni di Piacenza dal gennaio 1983 a tutt’oggi, 35 anni di servizio, Manutentore Impianti e macchine in piena autonomia.

Il candidato ha svolto tutta la sua vita lavorativa presso la Paver Costruzioni s. p. a. sin dall’età di 16 anni.

Si è sempre distinto per tenacia e spirito di adattamento contribuendo fattivamente con il team di progettazione e costruzione di macchine prototipo, risolvendo i problemi elettrici connessi.

Sig. Ghezzi Giuseppe, nato a Piacenza, Diploma di Perito Aziendale, dipendente di Musetti di Pontenure (PC) dal marzo 1980 al maggio 2022.

Da Impiegato a Quadro. Complessivamente 44 anni di servizio.

Ha sempre collaborato con spirito fattivo e propositivo nel migliorare l’attività di Musetti trasmettendo ai colleghi esperienza e professionalità.

Dott. Guardiani Paolo, nato a Piacenza, Laurea in Scienze Agrarie, dipendente di Consorzio Agrario Terrepadane di Piacenza, 37 anni di servizio, Quadro da Impiegato.

Il Dott. Guardiani ha avuto una crescita professionale all’interno dell’azienda ricoprendo ruoli di crescente responsabilità e ampliando quindi l’area di competenza in materia di tutela dell’etichettatura e del confezionamento di mangimi per l’alimentazione animale, fino a ricoprire il ruolo di Responsabile del Controllo Qualità e Tracciabilità del Consorzio Agrario nel 2001.

Sig. Maestri Gianpietro, nato a Piacenza, dipendente di Idrotecnica S. Giorgio di S. Giorgio P.no (PC) dal febbraio 1981 al luglio 2018, da Apprendista a Idraulico specializzato.

Professionista capace e preparato, negli anni di professione ha visto l’evoluzione del suo campo e si è approcciato in maniera aperta, interessata e trascinante, anche per coloro che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui.

Sig. Marchesi Pietro, nato a Piacenza, Diploma Geometra, dipendente di C.D.F SpA e poi di C.D.F. Costruzioni di Piacenza dall’ottobre 1974, complessivamente 36 anni di servizio, Dirigente da Impiegato. La sua laboriosità, il suo senso di responsabilità, le sue capacità professionali e organizzative nonché di conduzione del personale, hanno dato un prezioso apporto per il miglioramento dell’attività aziendale permettendogli al contempo di risalire la carriera iniziando come impiegato di terza categoria con mansioni di addetto ai cantieri edili, proseguendo come responsabile di cantiere sino a raggiungere la nomina di dirigente e direttore tecnico.

Sig.raMilani Elena, nata a Piacenza, Diploma d’Istituto Magistrale, dipendente di GSF di Schiavi Unipersonale di Rottofreno (PC) dal novembre 1994 al giugno 2022, da Impiegata, oltre 42 anni di servizio.

Nella sua carriera lavorativa ha dimostrato le sue capacità di impiegata amministrativa iniziando nel 1994 ad affiancare i soci, partecipando attivamente allo sviluppo economico e tecnologico dell’azienda.

Sig. Ronda Alberto, nato a Piacenza, dipendente di TECNO TAGLI ACCIAI Srl di Piacenza dal febbraio 1989. In pensione dall’ottobre 2019.

Complessivamente 33 anni di servizio. Da Operaio a Capo Officina

Il sig. Ronda, oltre alla qualifica di capofficina, è stato incaricato alla formazione e all’addestramento delle maestranze, nonché alla verifica del soddisfacimento del servizio prestato ai clienti.

Sig. Tagliaferri Massimo, nato a Sarmato, Diploma di Perito Elettronico, dipendente di Groppalli Luciano di Gragnano Trebbiense (PC) dal settembre 1980.

Entrato in azienda come Operaio, dal 1983 è diventato Impiegato Tecnico e dal 2000 Dirigente.

Il sig. Tagliaferri ha iniziato il suo percorso lavorativo nella società Componenti Montaggi elettronici per poi passare alla società Nicelli Franca.