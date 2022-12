Famiglia aggredita mentre passeggia in corso Europa, padre e figlio colpiti con una catena: indagini in corso

Sono in corso le indagini per delineare i contorni di quanto accaduto ieri sera tra via Europa e via Conciliazione. Un uomo, piacentino, ha raccontato di essere stato aggredito da un soggetto mentre passeggiava insieme ai tre figli, uno dei quali si trovava seduto sul passeggino. La famiglia stava camminando quando un individuo sarebbe sbucato dal nulla colpendo l’uomo con una catena di metallo. Catena che avrebbe anche raggiunto anche uno dei tre figli. Subito dopo l’attacco, lo sconosciuto è fuggito. La vittima della violenza ha chiamato i soccorsi. Il 118 ha condotto l’uomo e il figlio ferito al pronto soccorso, mentre la polizia ha avviato le indagini del caso.