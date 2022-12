ReteMuseiPiacenza, dall’8 dicembre in distribuzione l’abbonamento annuale e la card turistica. Domenica i nuovi appuntamenti di “Natale in arte”

Saranno in distribuzione da giovedì 8 dicembre, le nuove tessere cumulative per gli ingressi alle collezioni storico artistiche dei Musei Civici di Palazzo Farnese e Museo Civico di Storia Naturale, Galleria Ricci Oddi, Musei Ecclesiastici Diocesani, Opera Pia Alberoni e Piccolo Museo della Poesia.

L’abbonamento “Un anno al Museo”, presentato nelle scorse settimane anche come idea regalo in vista del Natale, consente – al costo di 50 euro – di accedere senza limiti, nei rispettivi giorni e orari di apertura, alle strutture aderenti all’iniziativa, mentre la card turistica della durata di 72 ore permette, in quell’arco di tempo, un ingresso in ciascuno dei Musei coinvolti (al costo di 35 euro per la tariffa intera, ridotto a 20 euro per la fascia d’età 6-26 anni e per gli over 65).

Entrambe si potranno acquistare presso la biglietteria dei Musei Civici di Palazzo Farnese e del Museo di Storia Naturale, nonché presso lo Iat-R di piazza Cavalli, la Galleria d’Arte moderna Ricci Oddi, il Museo Kronos adiacente alla Cattedrale, la Galleria Alberoni e il Piccolo Museo della Poesia. Sino alla fine di gennaio 2023, inoltre, l’abbonamento annuale sarà in distribuzione anche presso le librerie cittadine Romagnosi, Postumia, Coop, Fahrenheit 451 e Pagine, nonché presso la libreria Saphira a Grazzano Visconti. Si ricorda che parte del ricavato delle nuove card verrà devoluto a sostegno dell’Hospice Casa di Iris.

Proseguono, nel contempo, gli appuntamenti della rassegna “Natale in arte”, proposti congiuntamente dalle istituzioni culturali che hanno sottoscritto e rinnovato il Protocollo per la promozione delle realtà museali cittadine. Numerosi gli eventi in calendario domenica 11 dicembre, già a partire dalla mattinata: alle 10, l’invito è a scoprire “Lo sguardo materno della chiesa attraverso la vita del Santo Scalabrini”, presso il Museo di via Torta 14, con prenotazione obbligatoria scrivendo a museoscalabrini@gmail.com . Alle 16, sempre con prenotazione obbligatoria rivolgendosi a cattedralepiacenza@gmail.com, sarà il Museo Kronos ad accogliere i visitatori per un itinerario tra “Natività e maternità nelle opere del Museo della Cattedrale”, mentre alle 16.30 si potrà seguire una visita guidata all’Ente Museo Palazzo Costa di via Roma 80, alla ricerca del tema della Natività nei dipinti della Fondazione Horak (anche in questo caso occorre prenotarsi, rivolgendosi a palazzocosta@virgilio.it, o al 331-4606435 per informazioni).

Appuntamento alle 17 alla Galleria Alberoni, infine, per “Natività, Maternità e Sacrefamiglie nei capolavori artistici delle collezioni alberoniane”, visita guidata speciale cui seguirà, alle 18, un breve concerto natalizio a cura di Elena Gobbi, direttrice dell’Accademia della Musica. Prenotazioni al 349-4575709 o rivolgendosi a uffici@operapiaalberoni.it .