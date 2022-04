PalabancaEventi, la mostra dedicata al pittore piacentino Cinello prorogata fino al 1 maggio

La mostra dedicata al pittore piacentino Cinello e curata da Vittorio Sgarbi, in corso al PalabancaEventi per iniziativa della Banca di Piacenza nell’ambito del programma di Celebrazioni per i 500 anni di Santa Maria di Campagna, è prorogata fino a domenica 1° maggio compresa per venire incontro alle richieste pervenute. Per il 25 aprile, pur cadendo di lunedì e cioè in un giorno di abituale chiusura della mostra, la stessa sarà eccezionalmente aperta dalle 16 alle 19.

Terminata la mostra, dal 3 al 15 maggio sarà aperta – gratuitamente – la Salita al Pordenone con visita alla Cupola della Basilica per i prenotati, date le esigenze sanitarie vigenti (salitaalpordenone@bancadipiacenza.it).

La rassegna – inaugurata dal prof. Sgarbi il 3 aprile scorso – ha avuto un’ottima risposta in termini di visitatori, suscitando giudizi molto positivi sulla qualità dell’allestimento e delle opere esposte.

L’ingresso alla mostra – evento che non beneficia di alcun contributo pubblico o parapubblico – è libero per Soci e Clienti della Banca. Per i non clienti ingresso con biglietto nominativo scaricabile esclusivamente dal sito www.bancadipiacenza.it. Orari: dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19; sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.