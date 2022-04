Serie B – La Canottieri Ongina inciampa a Grassobbio (3-1): play off a rischio

Un ko che complica la corsa verso la post-season. In serie B maschile, la Canottieri Ongina cade sul campo bergamasco di Grassobbio, cedendo 3-1 alla Mgr nella penultima giornata di regular season del girone C e mettendo a rischio la qualificazione ai play off (riservate alle prime due squadre della classifica). I gialloneri piacentini, infatti, rischiano il sorpasso da parte dell’Unitrento, che domani (martedì) recupera il match a domicilio della capolista Gabbiano Mantova.

I giovani trentini sono a -1 dalla Canottieri e in caso di vittoria opererebbero un pesante sorpasso a una giornata dal termine. I conti, comunque, si regoleranno sabato 30 aprile, con la Canottieri Ongina che giocherà alle 20,30 a Monticelli contro i veronesi del Volley Cavaion, mentre Unitrento affronterà in casa il derby trentino contro l’Acv Miners.

Contro una formazione, Grassobbio, tranquilla in classifica ma grintosa e determinata in campo dall’inizio alla fine, la formazione giallonera (guidata in panchina dal vice Fausto Perodi, complice l’indisposizione di coach Gabriele Bruni) ha pagato una prestazione negativa in una partita cruciale. Una prima parte di gara scialba, poi la reazione d’orgoglio nel terzo set vanificata nella quarta frazione da qualche errore di troppo.

MGR GRASSOBBIO-CANOTTIERI ONGINA 3-1

(25-22, 25-15, 25-27, 25-20)

MGR GRASSOBBIO: Vavassori 2, Gamba 18, Bonetti 27, Cornaro 8, Beretta 2, Maffeis 9, Gherardi (L), Festa, Gurioni (L). N.e.: Musitano, Armanni, Brambilla. All.: Incitti

CANOTTIERI ONGINA: Bacca 21, De Biasi B. 8, Miranda 17, Piazzi 1, Fall 12, Ramberti 1, Cereda (L), De Biasi M., Zorzella, Ousse, Paratici. N.e.: Caci. All.: Perodi

ARBITRI: Di Dio Perna e Di Bari

Risultati

Imecon Crema-Acv Miners 1-3

Mgr Grassobbio-Canotteri Ongina 3-1

Valtrompia Volley-Policura Lagaris 3-1

Gabbiano Mantova-Unitrento Volley (si gioca domani)

Radici Cazzago-Arredopark Dual Caselle 0-3

Volley Cavaion-Ks Rent Trentino 2-3.

Classifica:

Gabbiano Mantova 56, Canottieri Ongina 46, Unitrento Volley 45, Valtrompia Volley 39, Arredopark Dual Caselle 37, Mgr Grassobbio 34, Ks Rent Trentino 27, Imecon Crema 24, Acv Miners 23, Volley Cavaion 22, Radici Cazzago 19, Policura Lagaris 3. (Mantova e Unitrento una partita in meno).