Racconto per immagini delle sagrestie piacentine, venerdì la presentazione del volume a Palazzo Galli

Domani, venerdì 21 maggio, alle ore 18, a Palazzo Galli (Sala Panini), terza giornata (di quattro) dedicata all’editoria della Banca di Piacenza con la presentazione del volume “Sagrestie piacentine – Racconto per immagini”. Il libro – edito dall’Istituto di credito di via Mazzini e stampato dalla Tipolito Farnese – sarà illustrato da don Giuseppe Basini, parroco della Basilica di Sant’Antonino, in dialogo con gli autori Emanuele Galba e Patrizio Maiavacca.

«Auspico che questa raccolta, grazie all’impegno degli autori e alla attenzione della Banca di Piacenza, contribuisca a tenere desta l’attenzione e la cura del considerevole patrimonio culturale e artistico delle nostre belle chiese». Così il vescovo mons. Cevolotto conclude la sua prefazione alla pubblicazione «che svela – si legge nell’altra prefazione del presidente esecutivo della Banca Sforza Fogliani – l’esistenza di un “tesoro nascosto” che nessuno ha mai appieno valorizzato, tantomeno dedicandogli un’intera pubblicazione come questa, frutto di una campagna fotografica voluta e curata dalla Banca di Piacenza, che ha interessato tutte le chiese i cui parroci hanno dato gradimento e disponibilità».

L’evento si svolgerà in presenza (con prenotazione dei posti, limitati nel rispetto delle disposizioni anti Covid, telefonando allo 0523 542137 o mandando una e-mail all’indirizzo relaz.esterne@bancadipiacenza.it) e in streaming, collegandosi al sito www.bancadipiacenza.it.

Coloro che non avranno avuto la possibilità di partecipare in presenza, potranno prenotare il libro all’Ufficio Relazioni esterne (0523 542137), dove potrà essere poi ritirato.