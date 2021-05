Nell’ambito della battaglia che numerose realtà artistico-culturali piacentine hanno intrapreso per la conservazione dell’ex Ortomercato di Via Colombo a Piacenza e il suo riutilizzo come Cittadella del Teatro e dello Spettacolo, Venerdì 21 maggio 2021 a partire dalle ore 20.30 nello spazio antistante l’ex mercato si terrà l’evento di Public Art/Arte di Strada “TUTTIFRUTTI KULTUR FESTIVAL – ANTEPRIMA”: una serata di Teatro, Musica, Satira, Performance e Video.

Questo il programma

Per il Teatro

Il Cantiere Simone Weil presenta un estratto dello spettacolo “Nudo Il Re”.

Le Stagnotte presentano “Walking on the moon”. Due brevi testi ironici: “L’eroe” e “La Cattiva Razza”.

Gli ImproBabili presentano l’anteprima di: “Uno spettacolo di Merda”.

Quarta Parete presenta “Un viaggio da favola” tratto da Gianni Rodari”.

Il Filo di Arianna presenta “Notturno”, riflessione semiseria di una coppia che, aspettando l’autobus, riflette su mascherine e distanziamento.

TEV Teather presenta “La Cura” momenti di ispirazione, poesia in musica e racconti d’ortaggi.

Teatro Trieste 34 presenta estratti dallo spettacolo “La buona luna” in cui si racconta la storia di una famiglia e di un vigneto.



Per la Musica

Si esibiranno Marco Rancati & Massimo Lamberti e Jo Vanny.



Per la Satira

Valerio Airò Rochelmeyer parteciperà con il video “Hipster, Radical chic, e Falsi Comunisti”.

Il Laboratorio Popolare della Cultura e dell’Arte farà una lettura performativa del testo “Mercato della Frutta, Amarcord”.



La serata ad ingresso gratuito sarà trasmessa interamente in diretta streaming dalla pagina facebook del laboratorio Popolare della Cultura e dell’Arte.

I presenti dovranno rispettare le norme vigenti anticovid