Palazzo Gotico aperto al pubblico ed Estate di San Martino: il centro si accende tra cultura, shopping e spettacolo – FOTO

Palazzo Gotico aperto al pubblico in concomitanza con i Mercanti di Qualità, l’accoppiata si rivela vincente e il centro storico si ritrova a vivere una domenica di grande vivacità tra cultura, commercio e spettacoli. Parliamo dell’evento “Estate di San Martino” e dell’iniziativa “Il risveglio del Gigante” che ha riversato in piazza Cavalli e zone limitrofe centinaia di piacentini e, forse, non solo.

I cittadini hanno potuto acquistare prodotti agroalimentari e di artigiano di qualità e intrattenersi con performance di artisti di strada, mentre i più piccoli si sono divertiti coi “giochi di una volta”. Spazio anche ad iniziative di beneficenza, con gli stand di Croce Rossa e Casa di Iris.

L’evento ha visto in prima fila l’associazione Mercanti di Qualità di Piacenza, Unione Commercianti e la Federazione Italiana Venditori Ambulanti Piacenza, in collaborazione con il Comune di Piacenza, Confesercenti Piacenza, Cna Piacenza e le associazioni Vita in Centro a Piacenza e Quartiere Roma Shopping Area.