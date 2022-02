Inaugura “Anteprima”, palazzo XNL si apre alla città in nome dell’arte e della cultura – AUDIO e FOTO

Oggi il vero spettacolo è rappresentato dai cittadini che tornano a ritrovarsi”. In queste parole del presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi, è racchiusa tutta l’importanza del palazzo XNL di via Santa Franca.

Prende il via oggi, infatti, il progetto culturale di XNL, lo spazio di via Santa Franca che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha voluto dedicare allo sviluppo dei nuovi linguaggi della contemporaneità nell’arte, nel cinema, nel teatro e nella musica. Oggi infatti inaugura Anteprima, una sorta di introduzione al Programma di Arte contemporanea che da settembre inizierà la sua regolare programmazione sotto la direzione artistica di Paola Nicolin.

Grazie al progetto Anteprima, fino al 28 febbraio il pubblico potrà vedere da vicino (l’ingresso è libero) tre grandi opere di David Claerbout e Francesco Simeti, artisti molto affermati a livello internazionale, ciascuno protagonista di una delle gallerie di XNL. Gli spazi al pianterreno ospiteranno la videoinstallazione The pure necessity di Claerbout, versione d’artista del classico Disney Il libro della giungla, della durata di 50 minuti.

Il piano superiore è riservato a un’anticipazione della mostra-atelier personale di Francesco Simeti, che sarà presentata in settembre, ora suggerita dalle due opere Rubble, 2007 e Curtain, 2017, riunite sotto il titolo come un limone lunare / che non riposa mai.

«Per gli appassionati d’arte Anteprima è l’occasione per scoprire le metodologie e i contenuti del Programma di Arte contemporanea di XNL – sottolinea il presidente della Fondazione Roberto Reggi –, per tutti i cittadini, adulti ma anche bambini, l’opportunità unica di riappropriarsi di uno spazio bellissimo, di incontrarsi, di festeggiare la ripartenza di un luogo simbolo della cultura a Piacenza che inizia ora il suo percorso di rilancio, dopo lo stop imposto dalla pandemia».

Per XNL, il progetto della Fondazione è quello di realizzare un laboratorio permanente che assolva anche a una funzione didattica legando l’aspetto formativo a quello performativo, realizzando uno scambio fra allievi e maestri. L’avvio è all’insegna dell’arte, ma in seguito altri linguaggi troveranno qui una collocazione propria: il teatro, l’arte cinematografica del maestro Marco Bellocchio, i corsi musicali del Conservatorio Nicolini.

Anteprima è a ingresso gratuito. Sarà aperta dal 10 al 28 febbraio 2022 tutti i giorni da martedì a domenica, dalle ore 11 alle 19. Sabato apertura fino alle 22. Lunedì chiuso.

La certificazione verde Covid-19 “Super Green Pass” è richiesta a tutti i partecipanti dai 12 anni compiuti. Mascherina FFP2 obbligatoria.