Piacenza – Pergolettese, i biancorossi vogliono mettere la quarta

Finalmente il Piacenza di Cristiano Scazzola sembra aver trovato serenità e consapevolezza. Tre vittorie consecutive in cui il bel gioco si è visto solamente ad intermittenza, ma che non sono chiaramente frutto del caso. Il tecnico, dopo il mercato riparatore di gennaio, ha deciso di virare sul 4-42. Con il nuovo modulo ha subito centrato il primo obiettivo del 2022 biancorosso: ritrovare la solidità difensiva.

Nessun gol subito in 270’ e 9 punti in tre partite: il Piacenza ha preso l’ascensore e dalla zona playout si è portato in un batter d’occhio in piena zona playoff. Un nono posto che potrebbe persino essere migliorato in caso di risultato positivo nel match di domenica contro la Pergolettese. I biancorossi infatti si sono agganciati alla bagarre di centroclassifica ed ogni partita potrebbe davvero cambiare in meglio il campionato.

Ascolta Piacenza – Pergolettese su Radio Sound, fischio d’inizio alle 14:30

Pergolettese, un altro avversario da battere

I favori del pronostico saranno ancora per i piacentini che, per altro, potranno contare anche sul supporto dei tifosi biancorossi. La Pergolettese di mister Lucchini hanno vinto una sola partita nelle ultime 5 gare ed ora rischiano di essere risucchiati in zona playout. Dopo la sconfitta con la corazzata Padova i gialloblù hanno dato vita assieme al Seregno ad una gara ricca di gol.

Un 3-3 su cui i canarini hanno certamente da fare mea culpa: per tre volte infatti si sono fatti raggiungere dall’avversario, senza mai riuscire a chiudere la partita, nemmeno dopo il gol del 3-2 di Lucenti, segnato al 92’. Con 40 reti subite i cannibali hanno la seconda peggior difesa del campionato (peggio per ora ha fatto solo il Legnago che nel frattempo è precipitato all’ultima posizione). Insomma il Piacenza deve fare di tutto per provare ad approfittarne ed allungare la striscia vincente.

Ora Scazzola ha più frecce per il suo arco

In tante occasioni il tecnico ha dovuto fare i conti con situazioni di emergenza. In questo caso però avrà a disposizione un giocatore importantissimo come Bobb (già era in panchina contro il Legnago) che ha dimostrato il suo valore anche in Coppa d’Africa, raggiungendo i quarti di finale con il suo Gambia. Anche Rabbi che si era infortunato all’inizio del nuovo anno è tornato finalmente ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

Come è noto, Corbari invece si è sottoposto all’operazione al ginocchio, ma non sarà disponibile per tutta la stagione. Decisamente più gestibile il problema di Raicevic al tendine, ma non è detto possa partire dal 1’.

Il comunicato

Piacenza Calcio 1919 comunica che in data odierna il calciatore Andrea Corbari è stato sottoposto ad intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal dottor Emmanuel Delvecchio presso l’Istituto Figlie di San Camillo di Cremona, è perfettamente riuscita.

Da lunedì il giocatore inizierà il percorso riabilitativo. Ad Andrea un augurio di pronta guarigione da parte di tutta la società biancorossa.

Le partite di campionato

Sabato 12 febbraio, ore 14:30

Albinoleffe – Triestina



Domenica 13 febbraio, ore 14:30

Piacenza – Pergolettese

Lecco – Fiorenzuola

Juve U23 – Mantova

Legnago – Giana

Pro Sesto – Feralpi

Seregno – Padova

Sudtirol – Pro Vercelli

Trento – Renate

Virtus Verona – Pro Patria

La classifica

Sudtirol 60; Padova 52; Renate e Feralpi 46; Triestina 34; Pro Vercelli 33; Juve, Lecco, Piacenza 32; Mantova 28; Trento, Albinoleffe, Virtus Verona 27; Fiorenzuola e Pergolettese 26; Seregno 25; Pro Patria 24; Giana 22; Pro Sesto 20; Legnago 19.