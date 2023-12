Ripristinata la palla di Natale in piazza Cavalli, Fornasari: “Proteggiamo insieme la città dall’inciviltà”

E’ stata subito ripristinata, dopo i danni conseguenti all’atto vandalico di mercoledì 13 dicembre, la palla di Natale che adorna piazza Cavalli in questo periodo di festività.

“Ringrazio il signor Edmond Schmidt, titolare del vicino stand, che con grande prontezza ha evitato il peggio provvedendo a spegnere l’incendio, così come la ditta Mark Co&Co, affidataria dell’allestimento del villaggio e degli addobbi – sottolinea l’assessore al Marketing Territoriale Simone Fornasari – per la tempestività dell’intervento risolutivo che ha restituito appieno, alle tantissime persone che frequentano il centro storico in queste settimane, la suggestione e l’originalità dei decori”.

“Al tempo stesso, credo sia doveroso non far passare sotto silenzio l’inciviltà di un comportamento grave e pericoloso, che avrebbe potuto mettere a rischio anche l’incolumità delle persone. Il mancato rispetto degli spazi e dei beni pubblici equivale al mancato rispetto della comunità: per questo, anche a nome dell’Amministrazione, faccio appello alla collaborazione attiva di tutti i cittadini, perché chiunque sia testimone di simili atti li segnali immediatamente. Tutti noi condividiamo la responsabilità e l’impegno di tutelare il decoro, l’integrità e la bellezza dei luoghi che rappresentano un patrimonio collettivo; amare la nostra città significa averne cura e proteggerla, insieme”.