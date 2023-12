Natale a Piacenza 2023, il 16 e 17 dicembre tra cori, artigianato e spettacoli per famiglie

Sarà un fine settimana per tutti i gusti, quello che attende Piacenza tra gli stand del villaggio natalizio di piazza Cavalli, dove già dalla mattinata di sabato 16 dicembre, con inizio alle 11, bambini e famiglie sono invitati a seguire le “Soap Opere” del Mimo e ad ammirare le sculture di sapone del Bollaio Matto.

Il pomeriggio proseguirà in musica, con le note della Banda Ponchielli ad attraversare il cuore della città in un concerto itinerante che partirà alle 16 dal Pubblico Passeggio, per ragiungere largo Battisti e da lì, percorrendo via Garibaldi, via Illica, via Calzolai e via Mentana, transitare all’ombra di Palazzo Gotico, approdando in piazza Duomo da via XX Settembre. Il passaggio degli strumentisti si intreccerà con le esibizioni dei cori che si alterneranno sul palco di piazza Cavalli: alle 16 “Le voci del 3° Circolo didattico” e della scuola di Mucinasso, seguite dal Coro Alpino Valtidone e dal Cai con il Coro Pergine Valsugana.

Domenica 17, alle bancarelle di piazza Cavalli si aggiungerà la scelta di un’idea regalo tra gli stand dei Mercanti di Qualità, presenti dalle 8.30 alle 18.30 sul Pubblico Passeggio. Il villaggio di Natale in piazza sarà animato, già dalle 11, dagli artisti del Circo TaDam, tra numeri di clowneria acrobatica, ruota canadese, giocoleria e comicità, mentre nel pomeriggio saranno di nuovo le note dei cori a regalare un tocco d’atmosfera: sul palco alle 16 gli alunni della Vittorino da Feltre, seguiti dai bambini della primaria Pezzani, mentre a chiudere la serata sarà l’esibizione degli allievi dell’Accademia della Musica.

Natale a Piacenza 2023, il 16 e 17 dicembre

Non mancherà, sabato 16 e domenica 17, l’ormai tradizionale appuntamento con il trenino gratuito che collega il Facsal con piazza Sant’Antonino e piazza Cavalli, operativo dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, così come la possibilità di incontrare Babbo Natale nella sua casetta di piazza Cavalli, in entrambi i pomeriggi, dalle 15 alle 18. A pieno ritmo anche la pista di pattinaggio “Piacenza on Ice”: si volteggia sul ghiaccio il sabato dalle 15 alle 23.30 e la domenica dalle 10 alle 20, nei giorni feriali dalle 15 alle 19.30.

Tutti gli aggiornamenti sulle iniziative in calendario sul sito www.nataleapiacenza.it e sull’omonima pagina Facebook.