Paolo Rossi al Festival di Veleia il 28 luglio in “Stand up Omero”.

Mercoledì 28 luglio alle ore 21 30 Paolo Rossi porta in scena al Festival di Veleia “STAND UP OMERO.Tutta l’Odissea in 60 minuti”. Progetto e regia di Sergio Maifredi. Produzione Teatro Pubblico Ligure. Debutta in prima nazionale al Festival di Veleia Stand Up Omero, esilarante cavalcata nell’Odissea in cui Paolo Rossi – diretto da Sergio Maifredi – raccoglie la sfida di raccontare tutti i ventiquattro canti del poema omerico in sessanta minuti con l’incisiva, intelligente ironia che lo contraddistingue, fondendo uno dei testi basilari della cultura occidentale con la forma teatrale più anticonformista, lo “stand up”, in cui l’attore si rivolge direttamente al pubblico senza il filtro della finzione.



“In questo momento voglio tornare a raccontare storie dal vivo. L’importanza del racconto è fondamentale per portare un conforto laico alle persone.Per me Omero forse non è mai esistito, era il nome di una cooperativa di cantastorie. Forse tutta la storia dell’Odissea è Ulisse che l’ha commissionata ad Omero, perché non sapeva cosa dire a sua moglie dopo avere impiegato dieci anni per tornare a casa”. (Paolo Rossi).