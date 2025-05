Nuovi arredi, giochi e servizi igienici riqualificati per il parco giochi del Facsal

“Oggi restituiamo alla città un parco giochi in perfetta efficienza, con attrezzature rinnovate e inclusive. Uno spazio da condividere in sicurezza per bambini e famiglie, reso più accessibile grazie agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, più funzionale e accogliente con il rifacimento dei servizi igienici”.

Il vice sindaco Matteo Bongiorni fa il punto sulla riqualificazione del parco giochi del Pubblico Passeggio, inaugurato ufficialmente questa mattina nella cornice del Bastione Sant’Agostino, parte integrante delle mura rinascimentali cittadine e oggetto, per la realizzazione dei lavori, di specifica autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per la sua collocazione in un contesto di grande rilievo storico e culturale.

Il taglio del nastro

Il taglio del nastro, cui era presente anche la sindaca Katia Tarasconi, segna la riconsegna alla collettività di un’area che da sempre rappresenta un punto di riferimento, ma i cui arredi vetusti, non sempre conformi ai più recenti adeguamenti normativi, richiedevano un significativo rinnovamento.

Rinnovamento che l’Amministrazione comunale ha deliberato il 23 maggio 2023, approvando lo studio di fattibilità che, per l’importo complessivo di 600 mila euro – di cui oltre 527 mila destinati all’area del Facsal – (con un risparmio finale effettivo di circa 50 mila euro sul costo previsto) delineava la riqualificazione dei parchi gioco del Pubblico Passeggio e della Baia del Re, nel quadro di un più ampio e consistente programma di manutenzione straordinaria delle aree destinate ai bambini in città, nelle frazioni e in contesi scolastici. Le risorse, interamente comunali, fanno riferimento al bilancio di previsione 2023-2025, trovando copertura nel capitolo di spesa per la sistemazione delle aree verdi pubbliche.

L’intervento

L’intervento sul Pubblico Passeggio ha comportato la demolizione dei servizi igienici in muratura già esistenti, ormai inutilizzabili per le condizioni di fatiscenza: al loro posto, una struttura prefabbricata e completamente accessibile, rivestita in legno, priva di barriere architettoniche.

Si è inoltre provveduto alla rimozione degli arredi – gazebo, panchine e cestini portarifiuti – ancora presenti e alla demolizione delle pavimentazioni antitrauma. Ora è presente una versione nuova con finitura in gomma colata per l’area gioco destinata ai più piccoli, anch’essa drenante come la soletta in cemento sottostante. Lo spazio con le attrezzature per i più grandi è dotato di una base antitrauma in ghiaino stondato.

Le installazioni

Per quanto riguarda le attrezzature ludiche, nell’area gioco per i più piccoli sono ora presenti:

un castello adatto dai 3 anni in su, in acciaio e legno di robinia, con diverse torri, due scivoli, una parete di arrampicata, scala e rampa inclinata per la salita e “ponte levatoio”;

un disco olandese in accio inox con pedana rotante, idoneo dagli 8 anni;

2 altalene in accio inox che possono accogliere i piccoli dall’età di 1 anno, con sistema di cuscinetti antiavvolgimento delle catene, che non hanno necessità di manutenzione e sono predisposte per prevenire atti vandalici;

un trampolino circolare con perimetro portante in acciaio zincato e piano molleggiato ultraresistente, con superficie funzionale a tutte le direzioni di movimento e anti-scivolo, per i bambini dai 3 anni in su;

una altalena inclusiva, pienamente fruibile anche dai bambini con disabilità, con gli stessi sistemi di prevenzione per le catene, idonea dai 3 anni in avanti.

Nella zona riservata ai più grandi, trovano collocazione:

una struttura in acciaio zincato a caldo per arrampicata, dotata di scivolo, amaca e ponte tibetano in corda;

un’altalena a due postazioni adatta ai bambini dagli 8 anni, con le stesse caratteristiche funzionali delle altre.

“Abbiamo scelto di investire su qualità e resistenza dei materiali, sulla funzionalità e l’accoglienza degli spazi – rimarca Bongiorni – perché è fondamentale che all’interno di un parco giochi le famiglie possano sentirsi sicure e vivere con serenità il proprio tempo libero. C’è stata un’attenzione particolare anche sui servizi igienici, finalmente adeguati agli standard di un servizio pubblico e alle esigenze di chi frequenta quest’area, così come alla dotazione di meccanismi che possano prevenire e contrastare atti vandalici sui giochi: in tal senso facciamo appello, però, al senso civico di tutti, perché ogni parco è un bene della nostra comunità e in primo luogo dei più piccoli”.

L’appaltatore principale dei lavori è la ditta Nebrodinverde di Bronte. I giochi sono stati installati da Tecnogarden e forniti da Italgarden.