Vaccinazioni adolescenti, tornato gli appuntamenti nella Case della salute

Tornano nelle Case della salute e di comunità le vaccinazioni dedicate agli adolescenti che nell’ultimo biennio sono state invece centralizzate a Piacenza per ragioni legate alla pandemia.

Dal 31 gennaio la campagna è di nuovo capillare sul territorio, per essere più vicina alle esigenze delle famiglie. Le vaccinazioni verranno effettuate a Bettola, Carpaneto, Cortemaggiore, Monticelli e Podenzano accanto alle consuete sedi dell’ospedale di Bobbio e degli ambulatori di Igiene pubblica di Borgonovo, Fiorenzuola e Piacenza.

“Sono in corso di chiamata i ragazzi nati nel 2009 – sottolinea Alessandra Rampini, direttore Igiene e sanità pubblica – a cui verranno proposte le vaccinazioni obbligatorie se non ancora effettuate (difterite-tetano-pertosse-polio, morbillo-parotite-rosolia ed epatite B) e quelle raccomandate quali meningococco ACW135Y e anti papilloma 9 valente”.

“La vaccinazione – prosegue la professionista – resta lo strumento più efficace di protezione collettiva e personale. Anche quelle che sono identificate come raccomandate hanno grande importanza per malattie che non vanno sottovalutate in quanto altamente impattanti sia sul singolo, sia sulla collettività. Oltre le meningiti e le sepsi da meningococco, non dimentichiamo che il papilloma virus è la principale causa del tumore a cervice dell’utero, ano e cavo orale. La vaccinazione è un’arma efficace per proteggere se stessi e chi ci sta accanto”.

Come di consueto le famiglie riceveranno una lettera in cui è già assegnato un appuntamento con indicato data, ora e luogo della vaccinazione. In caso di impossibilità non è necessario disdire l’appuntamento comunicato, ma è possibile fissare un nuovo appuntamento chiamando il numero 051.4206228 attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

Per informazioni circa la vaccinazioni da eseguire e conferma di appuntamento, per esempio in caso di smarrimento della lettera, gli utenti possono scrivere direttamente a: VACCINAZIONIADULTIPC@ausl.pc.it indicando cognome e nome del ragazzo e data di nascita. Per approfondire il tema è possibile consultare il sito Salute Emilia Romagna alla sezione Igiene Pubblica – Vaccinazioni (il link: https://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/vaccinazioni/le-principali-malattie-prevenibili-con-vaccinazione)