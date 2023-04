Pasqua 2023, le celebrazioni presiedute dal Vescovo di Piacenza Mons. Adriano Cevolotto

Queste le celebrazioni presiedute dal vescovo mons. Adriano Cevolotto nella Cattedrale di Piacenza e nella Concattedrale di Bobbio nella Settimana Santa.

GIOVEDì 6 APRILE – Giovedì Santo

Santa Messa del Crisma

Cattedrale ore 9.30

Il Vescovo presiederà la concelebrazione della messa crismale quale segno della stretta unione dei presbiteri e dei diaconi. Vengono benedetti gli olii del crisma, dei catecumeni e degli infermi usati in diversi sacramenti.

TRIDUO PASQUALE

Il Triduo pasquale, “culmine di tutto l’anno liturgico”, ha inizio con la messa nella Cena del Signore e trova il suo fulcro nella Veglia del Sabato Santo.

Giovedì 6 aprile – Giovedì Santo

Santa Messa nella Cena del Signore

Cattedrale ore 20.30

Con la messa celebrata nelle ore vespertine del Giovedì Santo, la Chiesa fa memoria di quell’ultima cena durante la quale il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, amando fino alla fine i suoi che erano nel mondo, offrì a Dio Padre il suo Corpo e Sangue sotto le specie del pane e del vino; li diede agli apostoli in nutrimento e comandò loro de ai loro successori nel sacerdozio di farne l’offerta. Nel corso della celebrazione, richiamando il gesto del Signore Gesù nell’ultima sua cena, il Vescovo laverà i piedi a dodici persone (migranti e operatori dell’accoglienza).

Venerdì 7 aprile – Venerdì Santo

Alle ore 8.30 in Cattedrale il Vescovo presiede l’Ufficio delle letture e le Lodi.

“Questo Ufficio – precisa la Segreteria pastorale della diocesi – conservi il dovuto posto nella devozione dei fedeli, per contemplare in pia meditazione la Passione, morte e sepoltura del Signore, in attesa dell’annuncio della sua risurrezione. Il canto dei salmi ci aiuta a pregare più in profondità la Parola di Dio e a nutrirci con più efficacia della stessa Parola nei giorni santi in cui la Chiesa celebra il mistero della salvezza. Le Comunità in cui non è prevista, per consuetudine, la celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle lodi, sono invitate a favorire la partecipazione dei fedeli alla preghiera in Cattedrale”.

Celebrazione della Passione del Signore

Cattedrale ore 18

La Chiesa, con la meditazione della Passione del suo Signore e Sposo e con l’adorazione della Croce, commemora la propria origine dal fianco trafitto di Cristo e intercede per la salvezza di tutto il mondo.

Via Crucis

Cattedrale ore 21

Il Vescovo presiede la Via Crucis per la Comunità pastorale 1 della città (Cattedrale, Sant’Anna, San Paolo, Sant’Antonino, San Francesco, Santa Maria di Gariverto, San Pietro, Missio cum cura animarum-San Carlo). La processione si svolge nelle vie del centro cittadino e si conclude nella basilica di San Savino.

Sabato 8 aprile – Sabato Santo

Sabato alle 8.30 in Cattedrale il Vescovo presiede l’Ufficio delle letture e le Lodi.

Sabato ore 21.30

Veglia pasquale

Per antica tradizione si celebra la veglia, commemorando la notte santa in cui Cristo è risorto: è considerata la “madre di tutte le veglie”. In questa notte, infatti, la Chiesa rimane in attesa della Risurrezione del Signore e la celebra con i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Con la Domenica di Pasqua inizia il “gioioso spazio” della Pentecoste in cui la Chiesa celebra la presenza del Risorto e l’effusione dello Spirito Santo.

Nella Veglia il Vescovo amministrerà i sacramenti dell’iniziazione cristiana ad alcuni catecumeni. Saranno presenti per il rinnovo delle promesse battesimali gli appartenenti al Cammino neocatecumenale della quarta Comunità della parrocchia cittadina della Santissima Trinità e la prima Comunità di Caorso.

DOMENICA 9 APRILE – Domenica di Pasqua

Celebrazione eucaristica della Solennità Santa Messa del giorno

Cattedrale ore 11

Il Vescovo celebrerà la messa e impartirà la benedizione apostolica con annessa l’indulgenza plenaria.

Secondi Vespri e Santa Messa vespertina del giorno di Pasqua

Concattedrale di Bobbio

ore 17.30

Il Vescovo presiederà i Secondi Vespri solenni del giorno di Pasqua e celebrerà la Messa vespertina del giorno di Pasqua.

DOMENICA 16 APRILE – Festa della Madonna del Popolo

Cattedrale ore 17

Il Vescovo presiederà la celebrazione eucaristica e la processione per le vie della città con la statua della Madonna del Popolo. Si ricorda il 25° anniversario di apertura della Casa della Carità di via Vescovado.