Volley, Serie B1 – La VAP perde la sfida-salvezza con Concorezzo e rischia la retrocessione

Le ultime due partite vinte 3 a 0 avevano dato l’illusione a tutta la società e allo staff della VAP che il periodo peggiore della stagione era passato e che si poteva guardare con ottimismo al prosieguo della stagione.

Anche il primo set vinto dalla Vap 25 a 23 contro la compagine brianzola (dietro di 1 punto in classifica e quindi in piena zona retrocessione) sembrava promettere bene e, sulla falsariga delle due partite precedenti, far pervenire ad una vittoria importantissima in chiave salvezza.

All’inizio del secondo set invece le ragazze di Mineo si presentano in campo completamente trasformate in peggio e, grazie anche a delle correzioni tecnico tattiche delle avversarie abili a capire e a capitalizzare i nostri punti deboli, spariscono completamente e inspiegabilmente dal campo.

I parziali dei tre set successivi stanno a dimostrare la netta superiorità delle più esperte avversarie. Di fronte a parziali così netti c’è poco da commentare. Peccato davvero perché, a questo punto, la permanenza in B1 per le piacentine sembra essere impossibile.

VAP Galbiati – Concorezzo 1- 3

(25-23, 15-25, 5-25, 17-25)

VAP: Pierdonati ,Fabbri ,Piomboni , Iacona, Gazzola (libero), Del Core, Magnabosco , Dodi, Viganò, Arbore, Pedrolli, Muller (L2), Borri, Mozzi. All: Mineo e Chiodaroli