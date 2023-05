Passaporti, questura al lavoro per accorciare i tempi: a supporto anche ex agenti in pensione. Giovanna Sabato è il nuovo dirigente – AUDIO

Il Primo Dirigente, Giovanna Sabato, è il nuovo Dirigente della Divisione PASI (Polizia Amministrativa, Sociale e dell’immigrazione).

In servizio dal 1993 è stata assegnata alla questura di Cremona dove ha svolto 27 anni di attività, per poi approdare alla questura di Parma con la qualifica di vicequestore. Oggi giunge a Piacenza dove si trova a guidare uno dei settori amministrativi più delicati. Oltre alla gestione del tema immigrazione, infatti, la questura è impegnata da tempo ad alleggerire il servizio passaporti che nel corso degli anni più recenti ha subito un rallentamento per cause che non sono imputabili alla questura.

Il problema Brexit

Un grosso rallentamento è stato causato per esempio dalla Brexit, dal momento che l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea ha reso necessario il passaporto per recarsi all’ombra del Big Ben. Ma la questura di Piacenza sta lentamente ritrovando il ritmo anche grazie a intuizioni particolarmente azzeccate. Per esempio, da un po’ di tempo vengono impiegati in questura, per compiti amministrativi, poliziotti oggi in pensione, ben felici di tornare a dare una mano, a titolo volontario, al corpo che ha rappresentato per decenni la loro vita. Questo permette di alleggerire gli uffici amministrativi, aumentando di fatto il numero di personale dedicato a questi servizi.

“Rimodulando i servizi e impiegando, quando possibile, personale da altre sezioni, riusciremo a implementare questo settore che è estremamente sensibile. Il diritto all’espatrio è inderogabile e abbiamo iniziato a organizzare il lavoro per fare in modo di garantire questo diritto per tutti i cittadini anche in caso di emergenze”, spiega Sabato.

La questura ha colto l’occasione per inviare una sorta di vademecum per quei cittadini che necessitano di rinnovare il passaporto. Eccolo di seguito.

PASSAPORTI, LE INDICAZIONI DELLA QUESTURA

L’Ufficio Passaporti della Questura di Piacenza opera per la ricezione delle istanze e consegna dei documenti per l’espatrio servendo un bacino di utenza di circa 286.000 persone, dimoranti in 46 Comuni della Provincia, ove non sono presenti Commissariati di P.S.

Com’è noto, negli ultimi due anni è aumentato in modo marcato il numero delle domande dei titoli per l’espatrio. Questo a causa di fattori quali l’evoluzione della pandemia, la ripresa dei flussi turistici e l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Brexit), con la conseguente obbligatorietà del passaporto per l’ingresso in quello Stato. Tutto ciò ha comportato un’attività di front – office considerevole, al fine di incrementare la capacità dell’ufficio di ricezione e consegna dei documenti per l’espatrio. Tale incremento si inserisce nel solco del proficuo lavoro già svolto dall’Ufficio passaporti della Questura, che nel corso degli ultimi mesi ha posto in essere un notevole sforzo per far fronte all’aumento delle richieste provenienti dalla cittadinanza.

I tempi di attesa

Attualmente i tempi di attesa per la fissazione di un appuntamento sull’Agenda online sono150 giorni. Al fine di dare una risposta adeguata alla forte vocazione al viaggio in questa provincia, l’Ufficio mette a disposizione giornalmente nuovi posti per la settimana successiva oltre a quelli già programmati in Agenda.

Giova precisare che i posti disponibili non sono illimitati. Per tale ragione si raccomanda alla cittadinanza di prenotare un appuntamento solo ove sia necessario, avendo programmato una partenza nei prossimi mesi ed essendo in possesso di un documento scaduto o con validità residuale non superiore a sei mesi, ciò per evitare di sovraccaricare il sistema di prenotazione, togliendo in tal modo la possibilità di prenotare l’appuntamento a chi ha maggiore urgenza di avere la disponibilità del documento per l’espatrio.

Le urgenze

A proposito delle urgenze, si rappresenta che l’ufficio garantirà la trattazione prioritaria delle pratiche di rilascio passaporti nei confronti di coloro che, pur essendosi prenotati sull’Agenda elettronica, a fronte di specifiche motivazioni, comprovate e documentate, debbano partire in una data antecedente a quella della prenotazione.

In tal caso il cittadino dovrà comunque prendere un appuntamento sull’Agenda online tramite il sito internet https:\\www.passaportonline.poliziadistato.it. Successivamente presentarsi presso lo sportello dell’Ufficio passaporti, negli orari dedicati, dalle ore 8.30 alle 09.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, e dalle 09.00 alle 11.00 il giovedì, con la prenotazione effettuata e la documentazione comprovante l’urgenza.

Si raccomanda, infine, di presentarsi in Ufficio con la documentazione completa, reperibile al seguente link di collegamento: https://www.poliziadistato.it/articolo/il-rilascio