Peluche in memoria di Sonia Tosi in Pediatria: il commovente gesto delle sorelle per i bambini ricoverati in occasione di Santa Lucia

Una Santa Lucia speciale per i bambini ricoverati in Pediatria. Oggi pomeriggio Silvia e Simona Tosi, le sorelle di Sonia, vittima di un incidente stradale nell’agosto scorso a Zena, hanno voluto realizzare un desiderio che la giovane aveva nel cuore. Hanno infatti donato 24 peluche ai degenti del reparto, dopo averli sanificati e imbustati singolarmente. Un gesto semplice, ma ricco di commozione, che ha emozionato il personale del reparto. “Sonia si era pubblicamente informata, a novembre, per donare i suoi peluche.

Non è poi riuscita a farlo e abbiamo voluto dare concretezza noi al suo proposito, proprio nel giorno di Santa Lucia. Nella nostra famiglia – raccontano le sorelle – è una ricorrenza molto sentita, i nostri genitori ci hanno fatto sempre tanti doni e ci hanno fatto vivere appieno lo spirito della giornata. Oggi vogliamo ricordare Sonia in questo modo, facendo sì che i bambini che sono ricoverati possano ricevere un regalo e sorridere”. “È un gesto bellissimo – commenta Barbara Cavalli, coordinatrice di Pediatria – che fa in modo che altri bambini possano beneficiare di questi peluche. Grazie alla famiglia, ogni giocattolo è stato sanificato e imbustato e tornerà a casa con uno dei nostri piccoli pazienti”.

In questa cordata di solidarietà, Simona e Silvia sono state aiutate dalla lavanderia che ha offerto gratuitamente la sanificazione e hanno ringraziato il personale del reparto per la collaborazione.