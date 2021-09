Per la seconda linea del Busa Trasporti i liberi Passerini e Longinotti

Il Busa Trasporti MioVolley punterà su Francesca Passerini e Petra Longinotti per presidiare la seconda linea: i due liberi faranno infatti parte del roster che si prepara ad affrontare la seconda esperienza nel campionato regionale di serie C.

«Ho scelto di proseguire al MioVolley perché mi sono fin da subito sentita a casa in una società seria con obbiettivi validi. Per la prossima stagione mi auguro buoni risultati a livello di squadra: abbiamo le caratteristiche per ottenerli; per farlo ci deve essere impegno e tanto determinazione sicuramente; spero anche di proseguire la mia crescita sotto ogni punto di vista. Come mi sento a essere la più “anziana”? Mi auguro di poter essere di nuovo un punto di riferimento per le mie compagne e di sostenere il gruppo sia nei momenti positivi che in quelli negativi: sono felice di far parte di nuovo di questo gruppo».