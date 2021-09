La Bakery Piacenza presenta il proprio fiore all’occhiello: il settore giovanile

La Pallacanestro Piacentina da sempre crede fortemente nello sviluppo di un settore giovanile che possa insegnare ai giovani il gioco della pallacanestro ed i valori fondanti dello sport. E’ per questo che nel 2015 nasce ufficialmente la Bakery Academy, società satellite che gestisce il settore giovanile biancorosso. Lo staff è coordinato dal responsabile settore giovanile, Simone Zamboni, e da Davide Giovanetti, il responsabile del minibasket.

Per la Bakery Piacenza è tempo di scendere in campo, dopo la pausa estiva, con il settore giovanile presentando il nuovo staff tecnico che guiderà i giovani atleti nella stagione 2021-2022.

Anche per questa stagione il settore giovanile è il fiore all’occhiello della Bakery Basket che ha voluto creare, come nelle passate stagioni, uno staff di qualità che affonda le radici nel territorio Piacentino.

Saremo l’unica società del territorio piacentino che si presenteranno ai nastri di partenza con tutte le categorie maschili previste dalla Fip: under 13, under 14, under 15 Gold, under 16, under 17 e under 19. Per il presidente Beccari e per la società questo è un motivo di grande orgoglio.

La formazione dei giovani e giovanissimi, da anni ormai, è un punto saldo della realtà biancorossa.

Per ogni squadra del Settore Giovanile sono destinati 2 allenatori in modo tale che i ragazzi possano essere seguiti scrupolosamente passo a passo dopo i tanti mesi lontani dai ritmi del parquet. Inoltre con il nuovo assetto la società biancorossa garantisce il pieno rispetto delle attuali disposizioni Federali.

Di seguito l’elenco dei nomi dello staff tecnico Giovanili per la stagione 2021-2022

Promozione All. Davide Giovannetti e Simone Libè

Under 19 All. Renato Scherz e Simone Libè

Under 17 Gold All. Petar Lucev e Edoardo Zoppi

Under 16 All. Matteo Brambilla e Edoardo Zoppi

Under 15 Gold All. Simone Zamboni e Alex Monti

Under 14 All. Edoardo Zoppi e Alex Monti

Under 13 All. Davide Giovannetti e Marco Belloni

Preparatore atletico: Carlo Alberto Naldini



La Bakery Basket Piacenza coglie l’occasione per augurare ad Allenatori e giocatori, di tutte le età, un buon lavoro e una buona stagione sportiva.