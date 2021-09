Domenica ricca di podi per VO2 Team Pink e Ciclismo giovanile VO2 Team Pink

Domenica ricca di risultati per VO2 Team Pink e Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonisti su due fronti “rosa”. A Cesiomaggiore (Belluno), nella gara Open vinta da Soraya Paladin, le “panterine” hanno brillato nella classifica per Donne Junior, piazzando la forlivese Carlotta Cipressi al terzo posto davanti alla compagna di squadra ossolana Francesca Barale, quarta. Per entrambe, ottimi segnali in vista dell’imminente Europeo su strada (da correre in maglia azzurra) a Trento.

Per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, invece, podi e risultati sono arrivati a Castelfranco Emilia (Modena). Il programma domenicale si era aperto con il decimo posto nelle Esordienti di Sarah Sandei, quarta dei secondi anni, mentre lo show è arrivato nella corsa per Allieve. Irma Siri, all’attacco dall’inizio alla fine, è giunta seconda dietro alla romagnola Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), mentre sul gradino più basso del podio è salita la “panterina” parmense Emma Del Bono, brava a staccarsi dal gruppo nel finale e vincere lo sprint per il terzo-quarto posto. Ma la festa è proseguita con una top ten “infarcita” di presenze: sesta la parmense Sara Guidetti, settima la piacentina Arianna Giordani e nona la torinese Vittoria Grassi.