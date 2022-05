Perde il controllo della bicicletta e cade rovinosamente sull’asfalto, grave una donna

Perde il controllo della bicicletta e cade, grave una donna. I fatti sono accaduti ieri sera in via Borghetto. Una donna di 56 anni stava viaggiando in sella a una bicicletta elettrica quando per motivi da chiarire ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra rovinosamente e sbattendo la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure del caso prima di condurre la ferita al pronto soccorso: le sue condizioni sono gravi. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.