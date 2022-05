Calciomercato Piacenza calcio – Le prime mosse tra il futuro di Scazzola e le conferme

Anche le migliori storie d’amore, prima o poi, sono destinate a terminare. Il Piacenza calcio e mister Cristiano Scazzola, dopo una stagione e mezza molto produttiva, in cui i biancorossi hanno raggiunto prima una meritata salvezza e dopo i playoff, non sono mai stati così lontani. Alla base della (probabile) separazione non c’è un vero e proprio motivo, ma una sorta di mancanza di fiducia mista alla voglia di cambiare. In breve, il Piacenza non crede più in Cristiano Scazzola e il mister non crede più nel progetto del Piacenza calcio.

Chi rimane nel 2022/23?

Per quanto riguarda i giocatori, invece, possiamo già segnalare chi ci sarà anche l’anno prossimo: Stucchi, Marchi, Nava (uno dei migliori quest’anno), Cosenza, Parisi, Suljic, Corbari (che rientrerà dall’infortunio), Rossi, Munari (verrà riscattato) e probabilmente anche Dubickas.