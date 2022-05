Mio Mondo, il Mondo lo salvo io! Oreste Castagna: “I giovani sono il futuro, vanno sensibilizzati sui temi ambientali” – AUDIO e VIDEO

Mio Mondo, il Mondo lo salvo io! Oreste Castagna, volto storico di Rai YoYo, ha presentato il suo nuovo progetto a Radio Sound.

I ragazzi delle scuole diventeranno influencer sul tema della sostenibilità e divulgheranno informazioni e nuovi stili di vita attraverso i canali di comunicazione che più utilizzano. In particolare mi riferisco a social come Tik Tok ed instagram. Il progetto si svilupperà attraverso attività di laboratorio sul tema del riciclo, ma non solo vogliamo puntare sulla capacità dei giovani, dei bambini di salvare questo mondo.

I giovani sono interessati a questi temi fondamentali per il futuro?

Sì, però devi saperglielo comunicare. Il tema dell’ambiente sembra svalutato, bisogna sensibilizzarli sulla responsabilità. In particolare dire: voi siete il futuro, quindi dovete mettervi all’opera per salvare il mondo.

Oreste Castagna: AUDIO intervista

Il progetto

Il Punto apicale dell’evento sarà nella settimana del 5 Giugno quando è prevista la Giornata Mondiale dell’Ambiente e l’ 8 quella degli Oceani.

Pagina Facebook del conduttore di Rai YoYo.