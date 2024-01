Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un’altra vettura, un ferito in via Einaudi

Schianto in via Einaudi, un ferito. I fatti sono accaduti questa mattina. Un uomo di 60 anni stava viaggiando lungo via Einaudi in direzione della Veggioletta. Improvvisamente, per motivi da chiarire, l’uomo ha perso il controllo della vettura e ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro una Alfa Romeo Giulietta che proveniva dalla direzione opposta.

In seguito all’impatto, la vettura del 60enne si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118: gli operatori sanitari hanno condotto il ferito al pronto soccorso di Piacnza, le sue condizioni non sono gravi.