Pergolettese-Triestina è ancora un caso: ecco il video che fa infuriare i tifosi del Piacenza

Pergolettese-Triestina fa ancora discutere. Dopo il possibile illecito che avrebbe coinvolto alcuni giocatori dei gialloblù, ecco il video che ha fatto – e fa ancora – infuriare i tifosi del Piacenza calcio. Secondo la parte più calda del tifo, questo filmato racchiude alcune anomalie. Come mai il giocatore in maglia gialla indica il calcio d’angolo per gli alabardati? Perché è così accondiscendente? I dubbi dei supporters biancorossi sono oltremodo leciti, ma guardando meglio questo frammento viene a galla la verità, come confermano anche molte fonti giornalistiche. Il giocatore della Pergolettese, dopo essersi rialzato da terra, indica un presunto fuorigioco del suo avversario, protestando con il direttore di gara. Sebbene l’estratto sia particolarmente nebuloso, non c’è molto altro da aggiungere sulla vicenda: se la Pergolettese avesse voluto “vendere” la partita, probabilmente i giocatori si sarebbero comportati in un modo diverso.

E quindi…

Secondo quello che ha raccolto la nostra redazione, il possibile illecito su cui sta indagando la FIGC non riguarda il campo, ma bensì alcuni incontri avvenuti prima del match. Un paio di giocatori della Pergolettese, qualche giorno antecedente alla sfida, potrebbero essere stati contattati da taluni personaggi sospetti, facendo scattare l’allarme in casa del DG Fogliazza, che poi ha proceduto con l’esposto del 27 aprile.

Ora la palla è nelle mani della Procura Federale, con il Piacenza che – giustamente – sta spingendo per far valere le proprie ragioni. Queste le parole del presidente Marco Polenghi ai colleghi di SportPiacenza: “Il collo di bottiglia sono i tempi stretti che rendono difficoltoso il tutto, c’è incompatibilità tra i tempi decisionali della Giustizia Sportiva e quelli del campionato. Stiamo cercando di aiutare la Procura per ridurre i tempi decisionali seguendo i percorsi corretti di queste procedure”.

