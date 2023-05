Serata tra amici si trasforma in dramma, 24enne cade dal balcone: soccorso in elicottero. I fatti sono accaduti a Carpaneto ieri sera, primo maggio. I carabinieri hanno avviato accertamenti su quanto accaduto, per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Il giovane, infatti, si trovava nell’abitazione insieme ad alcuni amici coi quali stava trascorrendo una serata di festa.

A un certo punto il 24enne è caduto dal balcone. I presenti hanno immediatamente chiamato il 118 che è intervenuto in pochi minuti. Considerate le lesioni riportate, però, i sanitari hanno richiesto il trasporto in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche i carabinieri che ora stanno cercando di capire le cause di questa caduta. Da una prima ricostruzione si tratterebbe comunque di un incidente.

