Periferie, primo evento del Comitato Unacittà il 25 novembre in ricordo di Francesco Cacciatore – AUDIO

Periferie, primo evento del Comitato Unacittà in ricordo di Francesco Cacciatore. Un convegno per ricordare valorizzare e attualizzare la figura di Francesco Cacciatore, esponente della sinistra piacentina, dirigente pubblico e personalità di rara umanità scomparso a 63 anni nel novembre del 2021. L’evento, “Periferie, centro di vita quotidiana”, è in programma il 25 novembre a Piacenza.

Il comitato Unacittà – spiega il Presidente del Comitato l’architetto Giuseppe Baracchi – è costituito da familiari, amici e persone che hanno visto nella figura di Francesco un punto di riferimento nell’adoperarsi per la propria comunità. Un impegno a 360 gradi dalla politica allo sport. A parlare del tema legato alle periferie, non in ambito locale ma delle metropoli, saranno presenti a Piacenza filosofi, architetti, urbanisti di caratura nazionale.

Le periferie sono delle città nelle città – Conclude Baracchi – perché sono dei luoghi dove si materializzano dei grandi risultati positivi di vita sociale, ma anche negativi perché conflittuali. Parliamo di metropoli perché in ambito locale le periferie sono organi di città. Non è uno spaccato che riguarda solo l’urbanistica, ma di società.

Il programma

L’evento è patrocinato da Comune di Piacenza e Provincia di Piacenza.