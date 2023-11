Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio in trasferta a Soliera per mantenere la vetta

Settima giornata del girone d’andata nel campionato nazionale di B2, girone E. Sabato 18 novembre, la Pallavolo San Giorgio affronterà il team modenese di Soliera

Non sarà una gara facile per il team giallobiancoblù che nonostante il divario in classifica, la neopromossa Soliera occupa l’undicesimo posto con 5 punti, frutto di una sola vittoria ottenuta con il Top Volley Villafranca e cinque sconfitte, come spiega coach Matteo Capra:

“È una squadra che ha buone individualità e giocando fuori casa può essere insidiosa. Alseno unico punto che ha perso lo ha perso li. Dovremo affrontare anche questa partita come una finale consapevoli che il campionato è ancora molto lungo e difficile”.

Non ci sono precedenti in B2 tra la Pallavolo San Giorgio e Soliera e nemmeno ex di turno. Dirigeranno Davide Salvan e Roberto di Marco da Padova, fischio d’inizio ore 18.30, presso la palestra comunale Loschi a Soliera, Modena.

Classifica

Pallavolo San Giorgio, Pall. Alsenese 17 punti; San Damaso, Volley Davis 2c 13; Cerea 12; Piadena, Galaxy Volley, Be One San Martino 9; Moma Anderlini 8; Viadana 6; Soliera 5; Top Volley 3; Mirandola 2 punti; Spakka Volley 0.

Serie D

Seconda trasferta consecutiva nel reggiano per il Volley SangioPode di coach Franco Corraro che questa sera, ore 21, se la vedrà con la Fortlan Di.Bi. Le albicelesti terze in classifica affronteranno la seconda in caso di successo pieno ci potrebbe essere il sorpasso.

