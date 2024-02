Pestaggio in una tabaccheria del Corso, titolare aggredito da un gruppo di giovani: due fermati dalla polizia

Aggredito e pestato da un gruppo di giovani, tabaccaio 46enne al pronto soccorso. Il drammatico e inquietante episodio è avvenuto questo pomeriggio lungo Corso Vittorio Emanuele. Erano da poco passate le 19 quando un gruppo di cinque giovani, nordafricani, sono entrati all’interno di una tabaccheria. Alcuni di loro avrebbero acquistato sigarette e accendini e altri prodotti.

A quel punto è accaduto qualcosa, qualcosa che ora è al vaglio degli inquirenti. Resta il fatto che i cinque hanno iniziato a pestare il tabaccaio, calci e pugni anche in testa, botte che hanno causato ferite anche serie. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi, la polizia è arrivata proprio mentre il gruppo si stava allontanando in fretta e furia.

Gli agenti sono riusciti a bloccare due degli aggressori, risultati essere nordafricani di circa 20 anni. La loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti. I sanitari del 118 hanno invece condotto il tabaccaio al pronto soccorso: come detto ha riportato ferite anche importanti, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.