Peste suina, nasce la cabina di regia. Confagricoltura: “Bene, ma tempi troppo lunghi”

Arriva a fine giornata l’istituzione della cabina di regia invocata nel comunicato di Confagricoltura Piacenza questa mattina.

“Ringraziamo l’Amministrazione Provinciale che nella persona della Presidente Monica Patelli ha raccolto il nostro appello e recepito la richiesta presentata dai sindaci del Territorio. – commenta Confagricoltura Piacenza – Ora agiamo subito. Ci pare che l’Amministrazione provinciale non compaia tra i componenti del tavolo, forse perché si dà per scontato che spetti all’Ente il coordinamento? Sarebbe certamente, a nostro avviso, la scelta più indicata. Infine, come ribadito troppe volte, è già tardi e non ci pare tanto opportuno che la prima convocazione sia il 7 marzo. Nel mentre è convocata una sezione di prodotto allargata mercoledì 28 presso la sede di Confagricoltura Piacenza. Ordine del Giorno, neanche a dirlo “Psa”.