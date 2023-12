Piacenza 2030, nei tredici progetti vincitori del bando la città sostenibile che guarda al futuro

Sono stati presentati questa mattina, in Municipio, i 13 progetti vincitori del bando “Piacenza 2030 – Giovane città futura”, lungo il filo conduttore della sostenibilità, dell’inclusione sociale e di uno sguardo creativo nel valorizzare gli spazi condivisi, la promozione di eventi artistici e culturali, i processi di rigenerazione urbana capaci di dare nuova linfa alle aree dismesse.

“Vitalità, fermento creativo e una grande sensibilità da parte delle generazioni Zeta e Alpha”

“Ringrazio tutti i partecipanti a questa edizione – ha premesso l’assessore a Politiche Giovanili e Agenda 2030 Francesco Brianzi – che ha confermato vitalità, fermento creativo e una grande sensibilità da parte delle generazioni Zeta e Alpha, che intendiamo coinvolgere sempre di più nella costruzione di una città attenta al rispetto dell’ambiente, alla prevenzione del disagio e delle disparità.

L’Agenda 2030, delega assegnatami dalla Sindaca, non ha solo un valore simbolico, ma è un obiettivo strategico e operativo in cui questa Amministrazione crede profondamente, e su cui stiamo facendo passi importanti; ne sono conferma le risorse investite nel bando, 50 mila euro (con il contributo della Regione Emilia Romagna), superiori ad ogni annualità precedente, cui si aggiunge ad esempio il percorso intrapreso con “UAU PC!”, il nuovo bando dedicato alla street art. E’ l’idea di una Piacenza in cui la bellezza e la vitalità si generano dalle idee e dallo sguardo delle ragazze e dei ragazzi che del futuro da loro immaginato saranno i protagonisti”.

“Capacità di attivare sinergie e collaborazioni tra realtà diverse”

I progetti selezionati dalla Commissione sono stati premiati anche per la capacità di attivare sinergie e collaborazioni tra realtà diverse, con un ampio coinvolgimento della comunità e una prospettiva volta ad abbattere le barriere: quelle della disabilità, quelle fisiche di un tessuto urbano in condizioni di abbandono, quelle dell’appartenenza e della distanza per chi si trova, ad esempio, a vivere Piacenza come studente fuori sede.

Una finalità, quella del coinvolgimento collettivo, che come ha ricordato l’assessore Brianzi è stata anche la motivazione del “Cresco Award” tributato al Comune di Piacenza dalla Fondazione Sodalitas nell’ambito dell’assemblea nazionale Anci, proprio per l’efficacia del Bando Piacenza 2030 nell’attuare iniziative in grado di sensibilizzare gli stakeholder del territorio a una cultura della sostenibilità sociale, economica ed ambientale sempre più marcata.