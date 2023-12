Grazzano Visconti, la casetta della Scozia presente al Mercatino di Natale 2023. L’evento prosegue fino al 7 gennaio

Anche se l’edizione 2023 non si è ancora conclusa, il Mercatino di Natale nel meraviglioso borgo di Grazzano Visconti si conferma come appuntamento imperdibile con visitatori da tutta Italia. Una splendida realtà quella creata in provincia di Piacenza, in quello che è probabilmente un perfetto villaggio di Natale con mercatino, borgo incantato, attrazioni per grandi e piccini, cibo di qualità e spettacoli di ogni genere. Sono tanti infatti gli ingredienti, tra cui un’impeccabile organizzazione, che rendono appetibile una visita a Grazzano Visconti. Un fatto ormai acclamato e noto a livello nazionale, con diversi servizi e articoli pubblicati da importanti testate giornalistiche. Si evince anche dai tanti pullman già presenti dalle prime ore del mattino, con tanti curiosi che invadono le strade in cerca di un sano relax in questo magico luogo che sembra quasi irreale per la sua bellezza.

Grazzano Visconti, la casetta della Scozia presente al Mercatino di Natale 2023

Nella centralissima piazza della fontana, snodo di tutto il borgo, e accanto alla piccola chiesetta di Sant’Anna, è presente anche quest’anno una realtà proveniente dalla Scozia, con tutti i prodotti dell’artigianato. Cappelli, sciarpe e borse realizzate in Harris Tweed, la pregiata lana delle ebridi, fiore all’occhiello della produzione scozzese. Ma il vero protagonista è il mulled wine scozzese, conosciuto e noto come vin brule’, questa bevanda calda che riscuote sempre enorme successo convincendo anche qualcuno a ritornare solo per il gusto di berlo nuovamente. Il segreto scozzese? Equilibrare al meglio le spezie: un mix tra chiodi di garofano, anice stellato, cannella e spicchi di mela. Tappa imperdibile quindi per tutti coloro che decideranno di dedicare qualche ora alla visita di Grazzano Visconti.

L’evento infatti, iniziato già a novembre, proseguirà 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre e si concluderà a gennaio dall’1 fino al 7, con apertura dalle 10 alle 19 con ingresso sempre gratuito. La data del 24 dicembre, con chiusura alle 17, è stata aggiunta in questi giorni per il boom di presenza, le numerose richieste pervenute all’organizzazione e per consentire di visitare comodamente l’area della Casetta di Babbo Natale e poi ovviamente un affascinante giro di tutto il borgo.