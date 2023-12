Inaugurato il nuovo sportello IREN in Via Pietro Cella

È stato inaugurato oggi il nuovo sportello IREN in Via Pietro Cella 1-1/A. All’inaugurazione ha partecipato il Direttore Customer Operations di Iren Mercato Maria Greco. Presente anche l’Assessore all’urbanistica del Comune di Piacenza, Adriana Fantini e l’Amministratore delegato di Wemay, Roberto Vezzosi, partner dell’iniziativa.

L’inaugurazione è stata anticipata da una breve presentazione delle funzioni del nuovo sportello di Via Cella, un luogo esclusivo pensato da Iren e dedicato ai suoi Clienti. Il nuovo sportello è uno spazio accogliente, comodo e accessibile. Da oggi sarà possibile scoprire tutti i nuovi prodotti per l’efficientamento energetico (climatizzatori e caldaia), la smart home (kit con smart led, presa smart, webcam e Google Home), oltre naturalmente alle soluzioni per la mobilità elettrica (e-bike, monopattino e wall box)”.

“Presso lo sportello, naturalmente, i clienti potranno aderire all’offerta luce e gas più in linea con le proprie esigenze, gestire le proprie utenze del servizio idrico e ritirare i contenitori per lo smaltimento dei rifiuti oltre a poter gestire il tributo TARI per i comuni Piacentini. Lo sportello di IREN Luce Gas sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14,30 alle 17,30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

“Nuovi spazi vendita e assistenza per rispondere alle esigenze dei clienti”

“Con l’inaugurazione di questo store continuiamo a realizzare nuovi spazi vendita e assistenza per rispondere alle esigenze dei clienti emiliani, consolidando così la nostra presenza in quello che è da sempre uno dei nostri territori di riferimento” ha sottolineato il Direttore Customer Operations di Iren Mercato, Maria Greco, “sarà un punto di incontro, accogliente e moderno, in cui saranno gestite tutte le operazioni di caring, ma in cui sarà anche possibile vivere a tutto tondo l’esperienza dei nostri nuovi prodotti e servizi, dalle soluzioni assicurative alla connettività internet e dalla mobilità fino a una gamma completa di proposte per l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi. Senza dimenticare, ovviamente, le forniture domestiche. Anzi, a questo proposito, abbiamo reso disponibile soltanto per i primi 30 giorni di apertura di questo nuovo store una tariffa molto competitiva, con un bonus in bolletta di 50€ per ciascuna utenza”.

“Credo che la presenza attiva sul territorio sia molto importante per ogni azienda”, ha dichiarato il Sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, “a maggior ragione nell’ambito di servizi essenziali per la collettività, per i quali l’accessibilità, la trasparenza, la chiarezza delle informazioni e la possibilità di avere un punto di riferimento costituiscono aspetti imprescindibili. Un augurio di buon lavoro agli operatori dello sportello inaugurato stamani, che consentirà anche di mettere in luce le innovazioni e gli strumenti che possono contribuire a migliorare la qualità di vita dei cittadini”.

Partnership che si è instaurata tra Iren e WeMay

“Questa giornata è un’ulteriore conferma della grande partnership che si è instaurata tra Iren e WeMay”, ha dichiarato Roberto Vezzosi Presidente di Wemay. “Iren si conferma come punto di riferimento importante per il territorio e i suoi cittadini e con Iren condividiamo una visione comune: offrire un servizio di eccellente qualità con una forte spinta all’innovazione sia di servizio che di prodotto senza trascurare gli aspetti di sostenibilità. Confermare la presenza in una realtà importante come Piacenza, fornendo ai cittadini tutti i servizi e prodotti Iren, per noi è una grande soddisfazione. Per concludere non posso non dire due parole location individuata per questo store, centrale e comoda da raggiungere per tutti i cittadini che rispecchia a pieno la nostra idea di vicinanza alle persone”.